proftpd66 написав:Если сейчас инвестор пойдет на 67к, то кто-то может другой зафиксить прибыл и шортануть вниз. Я думаю, что сейчас инвесторы наблюдают на торгами на фонде и наблюдают за тем сколько будет продавцов и покупателей. Сейчас многие может быть очкуют заходить, так как и мы все. Я думаю, что инструмент биткоин будет стоять в канале долго. Если кто-то купит много до 67к, то через 3-4 дня опять откатится в них на 60.5к
Я про локальный импульс, он не должен достичь 67к. Вообще, за прошедшее время, коррекции по сути не было, а движение было в рамках того движения который я ранее назвал терминальным импульсом, что говорит о неверной разволновке, теперь примеряю так, что 3-я волна это весь импульс с 3-х ночи до настоящего момента и сейчас должна быть коррекционная волна 4 до примерно 62.5к, а пятая соответственно рост до 64.5к. Потом коррекция ко всему движению, а затем уже хз куда, можно и вниз на ретест глобальной поддержки в районе 59-60к.