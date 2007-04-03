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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2817281828192820

Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?

Криптовалюты , рынок криптовалют 1.7 5 40
Да
33%
13
Нет
68%
27
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 19:34

  proftpd66 написав:Если сейчас инвестор пойдет на 67к, то кто-то может другой зафиксить прибыл и шортануть вниз. Я думаю, что сейчас инвесторы наблюдают на торгами на фонде и наблюдают за тем сколько будет продавцов и покупателей. Сейчас многие может быть очкуют заходить, так как и мы все. Я думаю, что инструмент биткоин будет стоять в канале долго. Если кто-то купит много до 67к, то через 3-4 дня опять откатится в них на 60.5к


Я про локальный импульс, он не должен достичь 67к. Вообще, за прошедшее время, коррекции по сути не было, а движение было в рамках того движения который я ранее назвал терминальным импульсом, что говорит о неверной разволновке, теперь примеряю так, что 3-я волна это весь импульс с 3-х ночи до настоящего момента и сейчас должна быть коррекционная волна 4 до примерно 62.5к, а пятая соответственно рост до 64.5к. Потом коррекция ко всему движению, а затем уже хз куда, можно и вниз на ретест глобальной поддержки в районе 59-60к.
NAVM
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 19:35

DmitryK На 50% вас устроит?
mongo
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 19:41

NAVM

может быть, пока будем стоять в битке, альта сделает 3-х
proftpd66
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