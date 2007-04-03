proftpd66 написав:Если сейчас инвестор пойдет на 67к, то кто-то может другой зафиксить прибыл и шортануть вниз. Я думаю, что сейчас инвесторы наблюдают на торгами на фонде и наблюдают за тем сколько будет продавцов и покупателей. Сейчас многие может быть очкуют заходить, так как и мы все. Я думаю, что инструмент биткоин будет стоять в канале долго. Если кто-то купит много до 67к, то через 3-4 дня опять откатится в них на 60.5к
Я про локальный импульс, он не должен достичь 67к. Вообще, за прошедшее время, коррекции по сути не было, а движение было в рамках того движения который я ранее назвал терминальным импульсом, что говорит о неверной разволновке, теперь примеряю так, что 3-я волна это весь импульс с 3-х ночи до настоящего момента и сейчас должна быть коррекционная волна 4 до примерно 62.5к, а пятая соответственно рост до 64.5к. Потом коррекция ко всему движению, а затем уже хз куда, можно и вниз на ретест глобальной поддержки в районе 59-60к.
proftpd66 написав:Если сейчас инвестор пойдет на 67к, то кто-то может другой зафиксить прибыл и шортануть вниз. Я думаю, что сейчас инвесторы наблюдают на торгами на фонде и наблюдают за тем сколько будет продавцов и покупателей. Сейчас многие может быть очкуют заходить, так как и мы все. Я думаю, что инструмент биткоин будет стоять в канале долго. Если кто-то купит много до 67к, то через 3-4 дня опять откатится в них на 60.5к
Я про локальный импульс, он не должен достичь 67к. Вообще, за прошедшее время, коррекции по сути не было, а движение было в рамках того движения который я ранее назвал терминальным импульсом, что говорит о неверной разволновке, теперь примеряю так, что 3-я волна это весь импульс с 3-х ночи до настоящего момента и сейчас должна быть коррекционная волна 4 до примерно 62.5к, а пятая соответственно рост до 64.5к. Потом коррекция ко всему движению, а затем уже хз куда, можно и вниз на ретест глобальной поддержки в районе 59-60к.
сейчас индекс NASDAK отыграл часть падение пятничного.
вообще, не понятно. НО этот год должен быть год хайпа, думаю что на вверх должны.
да без проблем. например бнб мой корректировплся с 700 до 220 и ничего. и тем не менее, от закупки по 70 на момент х7. плюс стейкинг. вообщем,не вижу смысла метушиться туда сюда, скорее всего потеряешь при этом
да без проблем. например бнб мой корректировплся с 700 до 220 и ничего. и тем не менее, от закупки по 70 на момент х7. плюс стейкинг. вообщем,не вижу смысла метушиться туда сюда, скорее всего потеряешь при этом
Занятные люди эти хомяки....Зарабатывать 10Х на моменте...Мало.Проипать потом этот момент,наблюдая потом как все опять скатилось чуть ли не к исходным,пересидеть просадку...Теперь вот снова...Мало.Нужно 100Х...Это называется в трейдерской среде-сростись с позицией..Вы его теперь и по 1000 не продадите,потому что если он когда нибудь туда прийдет,будете думать,что скоро 1500 Накупят и наблюдают кино-бесконечные качели своего депозита.И в голове постоянно одно и то же у всех-фиат,то такое.Главное-колличество монет,главное-побольше заработать,а потерять-то такое,дело наживное..Люди-люди,куда Вас крипта завела,в какие дебри в Вашем подсознании Фиат,нравится Вам он или нет,но Вы именно ним живете,ним пользуетесь и покупаете все свои блага,а не БНБ и Биткоином...Вовремя продать,одно из главных качеств успешного инвестора,а не иметь хер знает сколько каких то непонятных монет,завтра превратившихся в пыль...
Востаннє редагувалось osafly в Пон 25 жов, 2021 20:15, всього редагувалось 1 раз.