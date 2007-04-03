RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2817281828192820

Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?

Криптовалюты , рынок криптовалют 1.7 5 40
Да
33%
13
Нет
68%
27
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 19:34

  proftpd66 написав:Если сейчас инвестор пойдет на 67к, то кто-то может другой зафиксить прибыл и шортануть вниз. Я думаю, что сейчас инвесторы наблюдают на торгами на фонде и наблюдают за тем сколько будет продавцов и покупателей. Сейчас многие может быть очкуют заходить, так как и мы все. Я думаю, что инструмент биткоин будет стоять в канале долго. Если кто-то купит много до 67к, то через 3-4 дня опять откатится в них на 60.5к


Я про локальный импульс, он не должен достичь 67к. Вообще, за прошедшее время, коррекции по сути не было, а движение было в рамках того движения который я ранее назвал терминальным импульсом, что говорит о неверной разволновке, теперь примеряю так, что 3-я волна это весь импульс с 3-х ночи до настоящего момента и сейчас должна быть коррекционная волна 4 до примерно 62.5к, а пятая соответственно рост до 64.5к. Потом коррекция ко всему движению, а затем уже хз куда, можно и вниз на ретест глобальной поддержки в районе 59-60к.
NAVM
 
Повідомлень: 13
З нами з: 08.04.18
Подякував: 3 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 19:35

DmitryK На 50% вас устроит?
mongo
 
Повідомлень: 27
З нами з: 15.04.16
Подякував: 11 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 19:41

NAVM

может быть, пока будем стоять в битке, альта сделает 3-х
proftpd66
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 4514
З нами з: 22.12.16
Подякував: 348 раз.
Подякували: 227 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 19:47

  NAVM написав:
  proftpd66 написав:Если сейчас инвестор пойдет на 67к, то кто-то может другой зафиксить прибыл и шортануть вниз. Я думаю, что сейчас инвесторы наблюдают на торгами на фонде и наблюдают за тем сколько будет продавцов и покупателей. Сейчас многие может быть очкуют заходить, так как и мы все. Я думаю, что инструмент биткоин будет стоять в канале долго. Если кто-то купит много до 67к, то через 3-4 дня опять откатится в них на 60.5к


Я про локальный импульс, он не должен достичь 67к. Вообще, за прошедшее время, коррекции по сути не было, а движение было в рамках того движения который я ранее назвал терминальным импульсом, что говорит о неверной разволновке, теперь примеряю так, что 3-я волна это весь импульс с 3-х ночи до настоящего момента и сейчас должна быть коррекционная волна 4 до примерно 62.5к, а пятая соответственно рост до 64.5к. Потом коррекция ко всему движению, а затем уже хз куда, можно и вниз на ретест глобальной поддержки в районе 59-60к.


сейчас индекс NASDAK отыграл часть падение пятничного.

вообще, не понятно. НО этот год должен быть год хайпа, думаю что на вверх должны.
proftpd66
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 4514
З нами з: 22.12.16
Подякував: 348 раз.
Подякували: 227 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 19:58

  чик написав:у сипухи перехай...


Это что?
proftpd66
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 4514
З нами з: 22.12.16
Подякував: 348 раз.
Подякували: 227 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 20:04

  mongo написав:DmitryK На 50% вас устроит?

да без проблем. например бнб мой корректировплся с 700 до 220 и ничего. и тем не менее, от закупки по 70 на момент х7. плюс стейкинг. вообщем,не вижу смысла метушиться туда сюда, скорее всего потеряешь при этом
DmitryK
 
Повідомлень: 823
З нами з: 24.05.08
Подякував: 37 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 20:09

proftpd66
S&P 500 - это то, шо чаше всего коррелирует с криптой + стоимость золота и цена бакса, а не других струментов фонды, которые постоянно упоминаете...
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6404
З нами з: 03.01.09
Подякував: 5354 раз.
Подякували: 795 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 20:14

  DmitryK написав:
  mongo написав:DmitryK На 50% вас устроит?

да без проблем. например бнб мой корректировплся с 700 до 220 и ничего. и тем не менее, от закупки по 70 на момент х7. плюс стейкинг. вообщем,не вижу смысла метушиться туда сюда, скорее всего потеряешь при этом


Занятные люди эти хомяки....Зарабатывать 10Х на моменте...Мало.Проипать потом этот момент,наблюдая потом как все опять скатилось чуть ли не к исходным,пересидеть просадку...Теперь вот снова...Мало.Нужно 100Х...Это называется в трейдерской среде-сростись с позицией..Вы его теперь и по 1000 не продадите,потому что если он когда нибудь туда прийдет,будете думать,что скоро 1500 :D Накупят и наблюдают кино-бесконечные качели своего депозита.И в голове постоянно одно и то же у всех-фиат,то такое.Главное-колличество монет,главное-побольше заработать,а потерять-то такое,дело наживное..Люди-люди,куда Вас крипта завела,в какие дебри в Вашем подсознании :mrgreen:
Фиат,нравится Вам он или нет,но Вы именно ним живете,ним пользуетесь и покупаете все свои блага,а не БНБ и Биткоином...Вовремя продать,одно из главных качеств успешного инвестора,а не иметь хер знает сколько каких то непонятных монет,завтра превратившихся в пыль...
Востаннє редагувалось osafly в Пон 25 жов, 2021 20:15, всього редагувалось 1 раз.
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1234
З нами з: 29.05.14
Подякував: 57 раз.
Подякували: 256 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 20:15

  чик написав:proftpd66
S&P 500 - это то, шо чаше всего коррелирует с криптой + стоимость золота и цена бакса, а не других струментов фонды, которые постоянно упоминаете...


ну еще есть наздак, он падал на 1.2% в пятницу, кажется. При том что тесла росла и сейчас ростет, но наздак отстает от теслы
proftpd66
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 4514
З нами з: 22.12.16
Подякував: 348 раз.
Подякували: 227 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 2817281828192820
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 8422, 8423, 8424
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
84237 211412479
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 жов, 2021 20:51
Shaman
Валютный рынок в мире 1 ... 780, 781, 782
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7815 11161710
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 жов, 2021 14:17
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 70140
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.