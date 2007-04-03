Додано: Пон 25 жов, 2021 20:14

DmitryK написав: mongo написав: DmitryK На 50% вас устроит? На 50% вас устроит?

да без проблем. например бнб мой корректировплся с 700 до 220 и ничего. и тем не менее, от закупки по 70 на момент х7. плюс стейкинг. вообщем,не вижу смысла метушиться туда сюда, скорее всего потеряешь при этом да без проблем. например бнб мой корректировплся с 700 до 220 и ничего. и тем не менее, от закупки по 70 на момент х7. плюс стейкинг. вообщем,не вижу смысла метушиться туда сюда, скорее всего потеряешь при этом

Занятные люди эти хомяки....Зарабатывать 10Х на моменте...Мало.Проипать потом этот момент,наблюдая потом как все опять скатилось чуть ли не к исходным,пересидеть просадку...Теперь вот снова...Мало.Нужно 100Х...Это называется в трейдерской среде-сростись с позицией..Вы его теперь и по 1000 не продадите,потому что если он когда нибудь туда прийдет,будете думать,что скоро 1500Накупят и наблюдают кино-бесконечные качели своего депозита.И в голове постоянно одно и то же у всех-фиат,то такое.Главное-колличество монет,главное-побольше заработать,а потерять-то такое,дело наживное..Люди-люди,куда Вас крипта завела,в какие дебри в Вашем подсознанииФиат,нравится Вам он или нет,но Вы именно ним живете,ним пользуетесь и покупаете все свои блага,а не БНБ и Биткоином...Вовремя продать,одно из главных качеств успешного инвестора,а не иметь хер знает сколько каких то непонятных монет,завтра превратившихся в пыль...