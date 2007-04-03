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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2818281928202821

Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?

Криптовалюты , рынок криптовалют 1.7 5 41
Да
32%
13
Нет
68%
28
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 06:44

  osafly написав:Занятные люди эти хомяки....Зарабатывать 10Х на моменте...Мало.Проипать потом этот момент,наблюдая потом как все опять скатилось чуть ли не к исходным,пересидеть просадку...Теперь вот снова...Мало.Нужно 100Х...Это называется в трейдерской среде-сростись с позицией..Вы его теперь и по 1000 не продадите,потому что если он когда нибудь туда прийдет,будете думать,что скоро 1500 :D Накупят и наблюдают кино-бесконечные качели своего депозита.И в голове постоянно одно и то же у всех-фиат,то такое.Главное-колличество монет,главное-побольше заработать,а потерять-то такое,дело наживное..Люди-люди,куда Вас крипта завела,в какие дебри в Вашем подсознании :mrgreen:
Фиат,нравится Вам он или нет,но Вы именно ним живете,ним пользуетесь и покупаете все свои блага,а не БНБ и Биткоином...Вовремя продать,одно из главных качеств успешного инвестора,а не иметь хер знает сколько каких то непонятных монет,завтра превратившихся в пыль...

если бы я так рассуждал, скорее всего продал бы те бнб еще по 150.
в том то и прикол, вот эти фиксации и не дают заработать иксов. и логика тут простая - кто держит, зарабатывает иксы гарантировано, вся история об этом говорит. а кто суетится и продает, тут уж как повезет. а что если не будет -90% на этот раз? что если вы ошибаетесь.
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 07:21

  DmitryK написав:
  osafly написав:Занятные люди эти хомяки....Зарабатывать 10Х на моменте...Мало.Проипать потом этот момент,наблюдая потом как все опять скатилось чуть ли не к исходным,пересидеть просадку...Теперь вот снова...Мало.Нужно 100Х...Это называется в трейдерской среде-сростись с позицией..Вы его теперь и по 1000 не продадите,потому что если он когда нибудь туда прийдет,будете думать,что скоро 1500 :D Накупят и наблюдают кино-бесконечные качели своего депозита.И в голове постоянно одно и то же у всех-фиат,то такое.Главное-колличество монет,главное-побольше заработать,а потерять-то такое,дело наживное..Люди-люди,куда Вас крипта завела,в какие дебри в Вашем подсознании :mrgreen:
Фиат,нравится Вам он или нет,но Вы именно ним живете,ним пользуетесь и покупаете все свои блага,а не БНБ и Биткоином...Вовремя продать,одно из главных качеств успешного инвестора,а не иметь хер знает сколько каких то непонятных монет,завтра превратившихся в пыль...

если бы я так рассуждал, скорее всего продал бы те бнб еще по 150.
в том то и прикол, вот эти фиксации и не дают заработать иксов. и логика тут простая - кто держит, зарабатывает иксы гарантировано, вся история об этом говорит. а кто суетится и продает, тут уж как повезет. а что если не будет -90% на этот раз? что если вы ошибаетесь.


Кто держит XRP и EOS никогда не заработает иксов :) А так да, стратегия верная. Вся эта суета между фазами падения накопления и роста то такое. Все равно через 3 года все будет дороже
Patr1ot
 
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  #<1 ... 2818281928202821
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