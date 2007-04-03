osafly написав:

Занятные люди эти хомяки....Зарабатывать 10Х на моменте...Мало.Проипать потом этот момент,наблюдая потом как все опять скатилось чуть ли не к исходным,пересидеть просадку...Теперь вот снова...Мало.Нужно 100Х...Это называется в трейдерской среде-сростись с позицией..Вы его теперь и по 1000 не продадите,потому что если он когда нибудь туда прийдет,будете думать,что скоро 1500Накупят и наблюдают кино-бесконечные качели своего депозита.И в голове постоянно одно и то же у всех-фиат,то такое.Главное-колличество монет,главное-побольше заработать,а потерять-то такое,дело наживное..Люди-люди,куда Вас крипта завела,в какие дебри в Вашем подсознанииФиат,нравится Вам он или нет,но Вы именно ним живете,ним пользуетесь и покупаете все свои блага,а не БНБ и Биткоином...Вовремя продать,одно из главных качеств успешного инвестора,а не иметь хер знает сколько каких то непонятных монет,завтра превратившихся в пыль...