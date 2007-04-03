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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 26 жов, 2021 10:56
DmitryK написав:
а что если не будет -90% на этот раз? что если вы ошибаетесь.
На майской коррекции биткоина в 50%,многие альты,в том числе из топ показали просадки в 80%,а некоторые монеты и вовсе по 90%. А Вы говорите,что если.....Да не будет никакого если,когда биток прийдет,а он обязательно-101% прийдет к 200 недельному скользящему среднему,альте будет ж...., мегажо-па..Запомните этот пост,заскриньте,запишите-потом вспомним,обсудим-поговорим-посмеемся,как Вы не продали БНБ имея эфимерные 7-10Х и что из этого вышло
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Додано: Вів 26 жов, 2021 11:01
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Додано: Вів 26 жов, 2021 11:52
откуда котлефа? финмон в курсе?
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Додано: Вів 26 жов, 2021 13:08
osafly написав: DmitryK написав:
а что если не будет -90% на этот раз? что если вы ошибаетесь.
На майской коррекции биткоина в 50%,многие альты,в том числе из топ показали просадки в 80%,а некоторые монеты и вовсе по 90%. А Вы говорите,что если.....Да не будет никакого если,когда биток прийдет,а он обязательно-101% прийдет к 200 недельному скользящему среднему,альте будет ж...., мегажо-па..Запомните этот пост,заскриньте,запишите-потом вспомним,обсудим-поговорим-посмеемся,как Вы не продали БНБ имея эфимерные 7-10Х и что из этого вышло
ок, заскринили
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