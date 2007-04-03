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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2818281928202821

Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?

Криптовалюты , рынок криптовалют 1.7 5 43
Да
35%
15
Нет
65%
28
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 10:56

  DmitryK написав: а что если не будет -90% на этот раз? что если вы ошибаетесь.


На майской коррекции биткоина в 50%,многие альты,в том числе из топ показали просадки в 80%,а некоторые монеты и вовсе по 90%. А Вы говорите,что если.....Да не будет никакого если,когда биток прийдет,а он обязательно-101% прийдет к 200 недельному скользящему среднему,альте будет ж...., мегажо-па..Запомните этот пост,заскриньте,запишите-потом вспомним,обсудим-поговорим-посмеемся,как Вы не продали БНБ имея эфимерные 7-10Х и что из этого вышло :D
osafly
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 11:01

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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 11:52

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

откуда котлефа? финмон в курсе?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 13:08

  osafly написав:
  DmitryK написав: а что если не будет -90% на этот раз? что если вы ошибаетесь.


На майской коррекции биткоина в 50%,многие альты,в том числе из топ показали просадки в 80%,а некоторые монеты и вовсе по 90%. А Вы говорите,что если.....Да не будет никакого если,когда биток прийдет,а он обязательно-101% прийдет к 200 недельному скользящему среднему,альте будет ж...., мегажо-па..Запомните этот пост,заскриньте,запишите-потом вспомним,обсудим-поговорим-посмеемся,как Вы не продали БНБ имея эфимерные 7-10Х и что из этого вышло :D

ок, заскринили
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 15:24

сейчас золото и серебро упало, есть идеи?
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 15:47

Зебра, какие объемы сейчас? только что удар был в низ и отскочили
proftpd66
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