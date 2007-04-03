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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 27 жов, 2021 09:57
phantom_systems написав: Zebra написав:
Сейчас всех хорошенько оттуземунят.
Как-то неубедительно получилось, видимо, позже.
По факту как и предполагалось, нарисовано правое плече 60-63к и можем нырнуть на 54к
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