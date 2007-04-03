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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2819282028212822

Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?

Криптовалюты , рынок криптовалют 1.7 5 44
Да
34%
15
Нет
66%
29
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 09:57

  phantom_systems написав:
  Zebra написав:Сейчас всех хорошенько оттуземунят.

Как-то неубедительно получилось, видимо, позже.

По факту как и предполагалось, нарисовано правое плече 60-63к и можем нырнуть на 54к
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 10:12

Я таки дождусь 3333,33 на кефире :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 10:57

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Арбитраж за 10 минут на проливе. По крупичке и за год как минимум удваиваются депозиты без нервов.

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Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 11:15

Файно отчпокали лонгустинів... :| Альту злили унітаз.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 11:22

Красиво поймал проскальзывание на эосе, теперь жду отскок
phantom_systems
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