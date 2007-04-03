Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 27 жов, 2021 09:57
phantom_systems написав: Zebra написав:
Сейчас всех хорошенько оттуземунят.
Как-то неубедительно получилось, видимо, позже.
По факту как и предполагалось, нарисовано правое плече 60-63к и можем нырнуть на 54к
Zebra
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Додано: Сер 27 жов, 2021 10:57
Арбитраж за 10 минут на проливе. По крупичке и за год как минимум удваиваются депозиты без нервов.
Zebra
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Додано: Сер 27 жов, 2021 11:15
Файно отчпокали лонгустинів...
Альту злили унітаз.
Козак-характерник
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Додано: Сер 27 жов, 2021 11:22
Красиво поймал проскальзывание на эосе, теперь жду отскок
phantom_systems
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Додано: Сер 27 жов, 2021 12:22
phantom_systems написав:
Красиво поймал проскальзывание на эосе, теперь жду отскок
Я поймал ниже 4 отложкой и уже продал нафиг его по 4.26 на отскоке,ждем опять возврата ниже 4.Обожаю такие моменты на рынке.
Ведра порасставлял по многим альтам,для краткосрочных сделок..Биток планирую ловить 53-55К...если дойдет конечно. Пока в сетях трошки запуталось Ada,ICP,XRP
osafly
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