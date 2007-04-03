phantom_systems написав:Красиво поймал проскальзывание на эосе, теперь жду отскок
Я поймал ниже 4 отложкой и уже продал нафиг его по 4.26 на отскоке,ждем опять возврата ниже 4.Обожаю такие моменты на рынке. Ведра порасставлял по многим альтам,для краткосрочных сделок..Биток планирую ловить 53-55К...если дойдет конечно. Пока в сетях трошки запуталось Ada,ICP,XRP
а зачем именно еос, это мазохизм какой-то? те кто его вот так "ловили отложкой" в 2018м сидят до сих пор в ммнус 70% без всяких перспектив. при том что нормальные монеты, даже купленые на хаях, уже принесли иксы.
DmitryK написав:а зачем именно еос, это мазохизм какой-то? те кто его вот так "ловили отложкой" в 2018м сидят до сих пор в ммнус 70% без всяких перспектив. при том что нормальные монеты, даже купленые на хаях, уже принесли иксы.
Потому что эту "падлу" я лично уже изучил как облупленную.И мазохизма нет,купил и тут же сразу продал,нах....он нужен,согласен Не опустится ниже-нехай ростет.Но думаю 3.5-3.8 еще увидим,а еще лучше 3.3 В холд,только ниже 2 баксов.В следующем цикле,раскочегарят этот паровоз,когда всех вытрясут. Кроме него,куча оредеров по другим альтам,так же в короткую,нужно быть острожным сейчас. Те кто ловил его по 15-18$ и ниже 4 сейчас....Это ж разные вещи.