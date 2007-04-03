phantom_systems написав:Красиво поймал проскальзывание на эосе, теперь жду отскок
Я поймал ниже 4 отложкой и уже продал нафиг его по 4.26 на отскоке,ждем опять возврата ниже 4.Обожаю такие моменты на рынке.
Зачем сразу, к 4,5 отрастёт, когда дед на 60к вернётся
Да я планирую его еще гораздо больше наловить ниже 4 баксов,когда дед в район 55+- пойдет...Вот потом,можно будет и подержать малехо,а сейчас-сделка за час,с фиатом был-с фиатом остался,только в + С этой припадочной монетой,я больше не дружу
Tegularius написав:В Китае объявили о прорывом достижении в технологии квантовый компьютеров. https://www.ukrinform.ru/amp/rubric-tec ... utera.html Не из-за этого ли упал курс криптовалюты? Давно уже встречал мнение о том, что работающий квантовый компьютер способен взломать любой блокчейн, а значит, криптовалюта может потерять смысл и обнулится.
Тогда с банковской картой и системами защиты тоже можно попрощаться )) Квантовый компьютер любую криптозащиту (алгоритмы криптозащиты) будет ломать, как белочка орешки
Tegularius написав:В Китае объявили о прорывом достижении в технологии квантовый компьютеров. https://www.ukrinform.ru/amp/rubric-tec ... utera.html Не из-за этого ли упал курс криптовалюты? Давно уже встречал мнение о том, что работающий квантовый компьютер способен взломать любой блокчейн, а значит, криптовалюта может потерять смысл и обнулится.
Тогда с банковской картой и системами защиты тоже можно попрощаться )) Квантовый компьютер любую криптозащиту (алгоритмы криптозащиты) будет ломать, как белочка орешки
Значит, не будет карт. 50 лет назад был кэш и банковские чеки, жили как-то, может снова так будет.