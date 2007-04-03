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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2820282128222823

Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?

Криптовалюты , рынок криптовалют 1.7 5 47
Да
34%
16
Нет
66%
31
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 19:37

Лонгустинів отчпокали, тепер тузєпуХ. Обєми накачані. :| Якщо тільки жирний лонгустин не зайде на всю кАтлєту. :mrgreen:
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 19:52

  phantom_systems написав:
  osafly написав:
  phantom_systems написав:Красиво поймал проскальзывание на эосе, теперь жду отскок


Я поймал ниже 4 отложкой и уже продал нафиг его по 4.26 на отскоке,ждем опять возврата ниже 4.Обожаю такие моменты на рынке.

Зачем сразу, к 4,5 отрастёт, когда дед на 60к вернётся


Да я планирую его еще гораздо больше наловить ниже 4 баксов,когда дед в район 55+- пойдет...Вот потом,можно будет и подержать малехо,а сейчас-сделка за час,с фиатом был-с фиатом остался,только в + С этой припадочной монетой,я больше не дружу :lol:
osafly
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 20:21

  Tegularius написав:В Китае объявили о прорывом достижении в технологии квантовый компьютеров. https://www.ukrinform.ru/amp/rubric-tec ... utera.html
Не из-за этого ли упал курс криптовалюты? Давно уже встречал мнение о том, что работающий квантовый компьютер способен взломать любой блокчейн, а значит, криптовалюта может потерять смысл и обнулится.

Тогда с банковской картой и системами защиты тоже можно попрощаться ))
Квантовый компьютер любую криптозащиту (алгоритмы криптозащиты) будет ломать, как белочка орешки :mrgreen:
maza5
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 20:27

  Кучинелли написав:
  spacemachine написав:тоже дозакрыл все позиции сегодня, хоть на битке и есть сейчас поддержка на 60К, но слабо вериться, к 54-50К тянет, там уже посмотрю на реакцию

Вероятная подсказка...Волна А до 59200, потом В до 64, а уж потом С ниже.Посмотрим...


59500 - 63700 - ... 8)
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 20:38

  maza5 написав:
  Tegularius написав:В Китае объявили о прорывом достижении в технологии квантовый компьютеров. https://www.ukrinform.ru/amp/rubric-tec ... utera.html
Не из-за этого ли упал курс криптовалюты? Давно уже встречал мнение о том, что работающий квантовый компьютер способен взломать любой блокчейн, а значит, криптовалюта может потерять смысл и обнулится.

Тогда с банковской картой и системами защиты тоже можно попрощаться ))
Квантовый компьютер любую криптозащиту (алгоритмы криптозащиты) будет ломать, как белочка орешки :mrgreen:

Значит, не будет карт. 50 лет назад был кэш и банковские чеки, жили как-то, может снова так будет.
Tegularius
 
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57400 нижний уровень
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 21:08

  Tegularius написав:В Китае объявили о прорывом достижении в технологии квантовый компьютеров. https://www.ukrinform.ru/amp/rubric-tec ... utera.html
Не из-за этого ли упал курс криптовалюты? Давно уже встречал мнение о том, что работающий квантовый компьютер способен взломать любой блокчейн, а значит, криптовалюта может потерять смысл и обнулится.

Taproot будет активирован в ноябре
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 21:14

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Максимальное маржинальное плече на спотовом рынке на бинанс и битфинекс 10х по биткоин, зона накопления была на уровне 60-62к (объемы набрались). Чтоб ликвидировать этих лонгустов, цена должна потрогать 54к-56к
Zebra
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