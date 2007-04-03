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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 28 жов, 2021 10:10
Ваву попампили вчера, седня граются с Батоном
Я так понимаю на полудник будет Кефир
Или не успеют, и Деда таки прорвёт?
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Amethyst
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Додано: Чет 28 жов, 2021 10:19
Amethyst написав:
Ваву попампили вчера, седня граются с Батоном
Я так понимаю на полудник будет Кефир
Или не успеют, и Деда таки прорвёт?
сегодня утром собаки +30%
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Zebra
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Додано: Чет 28 жов, 2021 11:23
В эту пятницу 8 утра по UTC экспирация BTC опционов на сумму $3 млрд. Максимальная цена интереса $55,000
Сегодня взлет вверх с более сильным падением завтра?
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impoil
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Додано: Чет 28 жов, 2021 13:10
impoil написав:
В эту пятницу 8 утра по UTC экспирация BTC опционов на сумму $3 млрд. Максимальная цена интереса $55,000
Сегодня взлет вверх с более сильным падением завтра?
завтра зп которая полетит в крипту
так что надо чтоб упало по ниже
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Олежан
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Додано: Чет 28 жов, 2021 15:16
Олежан написав: impoil написав:
В эту пятницу 8 утра по UTC экспирация BTC опционов на сумму $3 млрд. Максимальная цена интереса $55,000
Сегодня взлет вверх с более сильным падением завтра?
завтра зп которая полетит в крипту
так что надо чтоб упало по ниже
С женой посоветуйся, а то побьёт и будет целый месяц мивиной кормить
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phantom_systems
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Додано: Чет 28 жов, 2021 15:21
Какие купить монетки ? Если будут зима хайпа.
Вот собака улетела .
Может рипл?
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proftpd66
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