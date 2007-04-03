RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2822282328242825>

Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?

Криптовалюты , рынок криптовалют 1.7 5 48
Да
33%
16
Нет
67%
32
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 10:10

Ваву попампили вчера, седня граются с Батоном
Я так понимаю на полудник будет Кефир :)
Или не успеют, и Деда таки прорвёт?
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1147
З нами з: 05.05.21
Подякував: 65 раз.
Подякували: 192 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 10:19

  Amethyst написав:Ваву попампили вчера, седня граются с Батоном
Я так понимаю на полудник будет Кефир :)
Или не успеют, и Деда таки прорвёт?

сегодня утром собаки +30%
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10491
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1478 раз.
Подякували: 2095 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 11:23

В эту пятницу 8 утра по UTC экспирация BTC опционов на сумму $3 млрд. Максимальная цена интереса $55,000


Сегодня взлет вверх с более сильным падением завтра?
impoil
 
Повідомлень: 7
З нами з: 03.10.16
Подякував: 20 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 13:10

  impoil написав:
В эту пятницу 8 утра по UTC экспирация BTC опционов на сумму $3 млрд. Максимальная цена интереса $55,000


Сегодня взлет вверх с более сильным падением завтра?

завтра зп которая полетит в крипту
так что надо чтоб упало по ниже
Олежан
 
Повідомлень: 484
З нами з: 01.12.20
Подякував: 5 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 15:16

  Олежан написав:
  impoil написав:
В эту пятницу 8 утра по UTC экспирация BTC опционов на сумму $3 млрд. Максимальная цена интереса $55,000


Сегодня взлет вверх с более сильным падением завтра?

завтра зп которая полетит в крипту
так что надо чтоб упало по ниже

С женой посоветуйся, а то побьёт и будет целый месяц мивиной кормить
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1820
З нами з: 14.04.15
Подякував: 20 раз.
Подякували: 358 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 15:21

Какие купить монетки ? Если будут зима хайпа.

Вот собака улетела .

Может рипл?
proftpd66
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 4529
З нами з: 22.12.16
Подякував: 348 раз.
Подякували: 227 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 16:05

  proftpd66 написав:Какие купить монетки ? Если будут зима хайпа.

Вот собака улетела .

Может рипл?


cvp
Олежан
 
Повідомлень: 484
З нами з: 01.12.20
Подякував: 5 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 16:08

биржа советует взять

1. Рентабельность инвестиций последних 5 стартап-проектов: ORION, BRKL, TXT, MCASH и ORCA.

С 8 октября по 15 октября
proftpd66
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 4529
З нами з: 22.12.16
Подякував: 348 раз.
Подякували: 227 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 17:36

  proftpd66 написав:биржа советует взять

1. Рентабельность инвестиций последних 5 стартап-проектов: ORION, BRKL, TXT, MCASH и ORCA.

С 8 октября по 15 октября


кстати, ниодна не выстрелила :mrgreen:

есть TLR белорусская монета
https://coinpaprika.com/valjuta/tlr-taler/

может ее хайпануть? :)
proftpd66
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 4529
З нами з: 22.12.16
Подякував: 348 раз.
Подякували: 227 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 18:25

а сейчас собака DOGE покусает или убежит на вверх?
proftpd66
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 4529
З нами з: 22.12.16
Подякував: 348 раз.
Подякували: 227 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 2822282328242825>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: duck, Прораб і 9 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 8431, 8432, 8433
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
84328 211728688
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 жов, 2021 19:48
Успіх
Валютный рынок в мире 1 ... 780, 781, 782
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7817 11456773
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 жов, 2021 17:55
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 70216
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (99896)
28.10.2021 20:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.