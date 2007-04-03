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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2822282328242825

Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?

Криптовалюты , рынок криптовалют 1.7 5 48
Да
33%
16
Нет
67%
32
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 18:32

  Козак-характерник написав:Лонгустинів отчпокали, тепер тузєпуХ. Обєми накачані. :| Якщо тільки жирний лонгустин не зайде на всю кАтлєту. :mrgreen:

Слова пророка... 8) Файно отчпокали лонгустинів і знов стояк дєда. :) Чекаємо нових лонгустинів на чпоканіє... :) Набір лОхів. Альта нікому не потрібна. Там чпокать можна безмежно в обидва боки.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 18:44

DOGE. Собака бешанная

я верно нарисовал линии поддержки в графике? тренд идет вверх на свой хай сегодня 0.35 ?

или это ганьба?

Зображення

Илон, где твои спутники?



Зображення
proftpd66
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