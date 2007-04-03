Слова пророка... Файно отчпокали лонгустинів і знов стояк дєда. Чекаємо нових лонгустинів на чпоканіє... Набір лОхів. Альта нікому не потрібна. Там чпокать можна безмежно в обидва боки.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 28 жов, 2021 18:32
Слова пророка... Файно отчпокали лонгустинів і знов стояк дєда. Чекаємо нових лонгустинів на чпоканіє... Набір лОхів. Альта нікому не потрібна. Там чпокать можна безмежно в обидва боки.
Додано: Чет 28 жов, 2021 18:44
DOGE. Собака бешанная
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