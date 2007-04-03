Слова пророка... Файно отчпокали лонгустинів і знов стояк дєда. Чекаємо нових лонгустинів на чпоканіє... Набір лОхів. Альта нікому не потрібна. Там чпокать можна безмежно в обидва боки.
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Додано: Чет 28 жов, 2021 18:32
Слова пророка... Файно отчпокали лонгустинів і знов стояк дєда. Чекаємо нових лонгустинів на чпоканіє... Набір лОхів. Альта нікому не потрібна. Там чпокать можна безмежно в обидва боки.
Додано: Чет 28 жов, 2021 18:44
DOGE. Собака бешанная
Додано: Чет 28 жов, 2021 20:59
были какие новости? думаю что делать. Увидел биток валится, но сабака стояла. Не сразу, модно было шортануть собаку
Додано: Чет 28 жов, 2021 21:00
Ось і жадібного лонгустинчика отчпокали на старпьорє. Маніпулька творить що хоче. Дєда як останню шльондру ганяє, начебто овнокоїн. Альти ж завмерли, а лайтушок навіть зростав. Я ору...трейдери, йопт... Йопане казіно. Крадіжка грошей. Чисте шахрайство.
Додано: Чет 28 жов, 2021 22:15
Бачили, що маніпулька зі старпьором витворяє? Чпок-чпок...в обидва боки...Спочатку лонгустинчика отчпокали, а потім різко шортуна на куканчик посадили
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