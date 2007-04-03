Слова пророка... Файно отчпокали лонгустинів і знов стояк дєда. Чекаємо нових лонгустинів на чпоканіє... Набір лОхів. Альта нікому не потрібна. Там чпокать можна безмежно в обидва боки.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 28 жов, 2021 18:32
Слова пророка... Файно отчпокали лонгустинів і знов стояк дєда. Чекаємо нових лонгустинів на чпоканіє... Набір лОхів. Альта нікому не потрібна. Там чпокать можна безмежно в обидва боки.
Додано: Чет 28 жов, 2021 18:44
DOGE. Собака бешанная
Додано: Чет 28 жов, 2021 20:59
были какие новости? думаю что делать. Увидел биток валится, но сабака стояла. Не сразу, модно было шортануть собаку
Додано: Чет 28 жов, 2021 21:00
Ось і жадібного лонгустинчика отчпокали на старпьорє. Маніпулька творить що хоче. Дєда як останню шльондру ганяє, начебто овнокоїн. Альти ж завмерли, а лайтушок навіть зростав. Я ору...трейдери, йопт... Йопане казіно. Крадіжка грошей. Чисте шахрайство.
Додано: Чет 28 жов, 2021 22:15
Бачили, що маніпулька зі старпьором витворяє? Чпок-чпок...в обидва боки...Спочатку лонгустинчика отчпокали, а потім різко шортуна на куканчик посадили
Додано: Чет 28 жов, 2021 23:29
Козак-характерник
а чому ви не торгуєте всім депозитом? Ви написали, що можна злити.
у чому різниця від кількості від кредитного плеча?
1)
взяти 10-20-х кредитне плече та маленьку суму грошей
2) взято велику суму та 1-4 кредитне плече
у обох випадках ставити стоп.
Біржа дозволяє вибрати "стоп маркування" та "стоп ціни на самій біржі". У другому випадку немає прослизання, або воно мінімальне.
ВСЯ крипта з ковзанням і можна спалити? Чи може тоді вибрати для торгівлі всім депозитом Dow Jowes, SP-500 ? EUR/AUD? Хоча, там у EUR/AUD можна спалити напевно
Додано: П'ят 29 жов, 2021 01:07
твой пост как раз добавил тогда уверенности подобрать matic и crv , пару недель за ними следил и рискнул
а вот near зараза, закрыл ее тогда, и на следующий день новость про 800 лимонов
Додано: П'ят 29 жов, 2021 01:53
явно нет. на данном этапе развития любые квантовые компы способны только на самые элементарные задачи. а те вычисления, которые делают квантовые компы в приведенных исследованиях, - заточены под один-несколько алгоритмов для определения вычислительной мощности
Додано: П'ят 29 жов, 2021 01:58
И как же работает квантовый компьютер?
он все шифрование может взломать, будет апокалипсис
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