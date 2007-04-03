osafly написав: Я поймал ниже 4 отложкой и уже продал нафиг его по 4.26 на отскоке,ждем опять возврата ниже 4.Обожаю такие моменты на рынке.
Зачем сразу, к 4,5 отрастёт, когда дед на 60к вернётся
Да я планирую его еще гораздо больше наловить ниже 4 баксов,когда дед в район 55+- пойдет...Вот потом,можно будет и подержать малехо,а сейчас-сделка за час,с фиатом был-с фиатом остался,только в + С этой припадочной монетой,я больше не дружу
Закрыл днём по 4,45 эос, купленный на том проскальзывании. Не дотянул он малость до 4,5. Всё равно отличный профит за один день, пусть продолжают. На первом же хорошем пампе сброшу взятый в долгосрок и завяжу впредь брать. Сейчас вообще ничего в долгосрок брать нельзя.