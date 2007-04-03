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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2823282428252826

Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?

Криптовалюты , рынок криптовалют 1.7 5 50
Да
34%
17
Нет
66%
33
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 02:22

  osafly написав:
  phantom_systems написав:
  osafly написав:
Я поймал ниже 4 отложкой и уже продал нафиг его по 4.26 на отскоке,ждем опять возврата ниже 4.Обожаю такие моменты на рынке.

Зачем сразу, к 4,5 отрастёт, когда дед на 60к вернётся


Да я планирую его еще гораздо больше наловить ниже 4 баксов,когда дед в район 55+- пойдет...Вот потом,можно будет и подержать малехо,а сейчас-сделка за час,с фиатом был-с фиатом остался,только в + С этой припадочной монетой,я больше не дружу :lol:

Закрыл днём по 4,45 эос, купленный на том проскальзывании. Не дотянул он малость до 4,5. Всё равно отличный профит за один день, пусть продолжают. На первом же хорошем пампе сброшу взятый в долгосрок и завяжу впредь брать. Сейчас вообще ничего в долгосрок брать нельзя.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 09:21

Кефір побродив. Новий хай. :|
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 11:00

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Эфир шагает на 7к

или 0.1 - 0.12 к битку
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 11:09

  Zebra написав:Эфир шагает на 7к

или 0.1 - 0.12 к битку

Це Хфантастика. :) Максимум 4789 і на дно.
Козак-характерник
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