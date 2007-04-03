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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 29 жов, 2021 09:21
Кефір побродив. Новий хай.
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Козак-характерник
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 11:00
Эфир шагает на 7к
или 0.1 - 0.12 к битку
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Zebra
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 11:09
Zebra написав:
Эфир шагает на 7к
или 0.1 - 0.12 к битку
Це Хфантастика.
Максимум 4789 і на дно.
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Козак-характерник
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:29
phantom_systems написав:
Закрыл днём по 4,45 эос, купленный на том проскальзывании. Не дотянул он малость до 4,5. Всё равно отличный профит за один день, пусть продолжают. На первом же хорошем пампе сброшу взятый в долгосрок и завяжу впредь брать. Сейчас вообще ничего в долгосрок брать нельзя.
Поздравления. Но можно мне кажется будет снова перезайти,если дудут ниже 4,а должны дать.Сейчас вообще с рынком что то не так...Пампят эти собаки недоделанные,это просто позор полный..Шибы и прочую муть,которая вообще бесполезнейшая штука.Хоть бы монету с каким то потенциалом,командой,сетью и прочими преимуществами выбрали,да пампили бы...Ладно,не вопрос.Но выбрать какие то какахи,мемы и вливать в них десятки миллиардов,просто тошнит уже на этот бл... цирк смотреть.
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osafly
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:35
Козак-характерник написав: Zebra написав:
Эфир шагает на 7к
или 0.1 - 0.12 к битку
Це Хфантастика.
Максимум 4789 і на дно.
пока рано за 7, но могебыть. а вообще порадовал, в отличие от битка не стал выёживаться и пачти всё слил па 44 в хороший плюс...
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чик
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 15:10
osafly написав:
Каким боком оно вообще к крипте-это две совершенно разные вещи.
это я ему писал, шо следить нуно за сипухой и ценой на золото и бакс. с сипухой часто корреляция, а в золото и бакс тикают инвесторы т.е. "конкуренты" крипты.
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чик
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 15:25
osafly написав: phantom_systems написав:
Закрыл днём по 4,45 эос, купленный на том проскальзывании. Не дотянул он малость до 4,5. Всё равно отличный профит за один день, пусть продолжают. На первом же хорошем пампе сброшу взятый в долгосрок и завяжу впредь брать. Сейчас вообще ничего в долгосрок брать нельзя.
Поздравления. Но можно мне кажется будет снова перезайти,если дудут ниже 4,а должны дать.Сейчас вообще с рынком что то не так...Пампят эти собаки недоделанные,это просто позор полный..Шибы и прочую муть,которая вообще бесполезнейшая штука.Хоть бы монету с каким то потенциалом,командой,сетью и прочими преимуществами выбрали,да пампили бы...Ладно,не вопрос.Но выбрать какие то какахи,мемы и вливать в них десятки миллиардов,просто тошнит уже на этот бл... цирк смотреть.
Если дед сейчас всего на 5% подустанет, всё снова полетит вниз и эос будет впереди всех обновлять локальные лои. Если же клованы из Буллиша затвитят об открытии их обменки, эос улетит выше 6. Криптоцирк. Эти собачьи пампы мне напоминают шизу с ICO в 2017, когда можно было косить лямы, не имея вообще ничего. Потом всё обнолилось.
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phantom_systems
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