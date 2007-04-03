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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2824282528262827

Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?

Криптовалюты , рынок криптовалют 1.6 5 51
Да
35%
18
Нет
65%
33
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 17:01

  чик написав:на шибу чуток поставил на откуп :oops: бо доги и рипл дают регулярно копеечку - почмотрим...


Они дают....до поры до времени,потом отберут все и гораздо больше...Рипл еще ладно,с этим собачьим дерьмом,его сравнить даже трудно.Шибу мне кажется вообще выдумали,чтоб помимо асиков и видеокарт,напарить лохам еще и дисков...Тут ноги от производителей растут,в раскрутке этой хреновины.Маск,тут в роли шута,со своими Твитами,какой дэбил их читает и прислушивается вообще к этому манипулятору,Мейдофф и Макафи уже жаждались клована...скучно им там...в аду..
osafly
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 17:10

Это чиа на дисках, сиба просто токен на бутериуме
phantom_systems
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 17:29

osafly,
phantom_systems
та понятно, на мизер ставлю. за маском тянутся, если шо потери смешные...
а на зефир много подвязано, поэтому весь пока не слил и кажется по битку 6330-63500 ешо могёт отработать.
чик
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 17:55

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

как там,головы с плечами, походы на 50 или на 55, пока отменяется? а бнб уже 515. вот так вот просто сидишь, не рыпаешься, стрижешь иксы. и нах тот трейдинг нужен, одни нервы и попандос
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 18:09

Маніпулька знов напарює лОхам старпьора і кефіра... :|
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 18:54

  proftpd66 написав:Козак-характерник
а чому ви не торгуєте всім депозитом? Ви написали, що можна злити.

у чому різниця від кількості від кредитного плеча?

1)
взяти 10-20-х кредитне плече та маленьку суму грошей

2) взято велику суму та 1-4 кредитне плече

у обох випадках ставити стоп.

Біржа дозволяє вибрати "стоп маркування" та "стоп ціни на самій біржі". У другому випадку немає прослизання, або воно мінімальне.


ВСЯ крипта з ковзанням і можна спалити? Чи може тоді вибрати для торгівлі всім депозитом Dow Jowes, SP-500 ? EUR/AUD? Хоча, там у EUR/AUD можна спалити напевно



Кто-то ответит ?
proftpd66
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