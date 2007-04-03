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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 29 жов, 2021 17:01
чик написав:
на шибу чуток поставил на откуп
бо доги и рипл дают регулярно копеечку - почмотрим...
Они дают....до поры до времени,потом отберут все и гораздо больше...Рипл еще ладно,с этим собачьим дерьмом,его сравнить даже трудно.Шибу мне кажется вообще выдумали,чтоб помимо асиков и видеокарт,напарить лохам еще и дисков...Тут ноги от производителей растут,в раскрутке этой хреновины.Маск,тут в роли шута,со своими Твитами,какой дэбил их читает и прислушивается вообще к этому манипулятору,Мейдофф и Макафи уже жаждались клована...скучно им там...в аду..
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osafly
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 17:10
Это чиа на дисках, сиба просто токен на бутериуме
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phantom_systems
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 17:29
osafly,
phantom_systems
та понятно, на мизер ставлю. за маском тянутся, если шо потери смешные...
а на зефир много подвязано, поэтому весь пока не слил и кажется по битку 6330-63500 ешо могёт отработать.
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чик
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 17:55
как там,головы с плечами, походы на 50 или на 55, пока отменяется? а бнб уже 515. вот так вот просто сидишь, не рыпаешься, стрижешь иксы. и нах тот трейдинг нужен, одни нервы и попандос
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DmitryK
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 18:09
Маніпулька знов напарює лОхам старпьора і кефіра...
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Козак-характерник
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 18:54
proftpd66 написав:Козак-характерник
а чому ви не торгуєте всім депозитом? Ви написали, що можна злити.
у чому різниця від кількості від кредитного плеча?
1)
взяти 10-20-х кредитне плече та маленьку суму грошей
2) взято велику суму та 1-4 кредитне плече
у обох випадках ставити стоп.
Біржа дозволяє вибрати "стоп маркування" та "стоп ціни на самій біржі". У другому випадку немає прослизання, або воно мінімальне.
ВСЯ крипта з ковзанням і можна спалити? Чи може тоді вибрати для торгівлі всім депозитом Dow Jowes, SP-500 ? EUR/AUD? Хоча, там у EUR/AUD можна спалити напевно
Кто-то ответит ?
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proftpd66
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