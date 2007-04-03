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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2824282528262827

Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?

Криптовалюты , рынок криптовалют 1.6 5 51
Да
35%
18
Нет
65%
33
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 17:01

  чик написав:на шибу чуток поставил на откуп :oops: бо доги и рипл дают регулярно копеечку - почмотрим...


Они дают....до поры до времени,потом отберут все и гораздо больше...Рипл еще ладно,с этим собачьим дерьмом,его сравнить даже трудно.Шибу мне кажется вообще выдумали,чтоб помимо асиков и видеокарт,напарить лохам еще и дисков...Тут ноги от производителей растут,в раскрутке этой хреновины.Маск,тут в роли шута,со своими Твитами,какой дэбил их читает и прислушивается вообще к этому манипулятору,Мейдофф и Макафи уже жаждались клована...скучно им там...в аду..
osafly
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 17:10

Это чиа на дисках, сиба просто токен на бутериуме
phantom_systems
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 17:29

osafly,
phantom_systems
та понятно, на мизер ставлю. за маском тянутся, если шо потери смешные...
а на зефир много подвязано, поэтому весь пока не слил и кажется по битку 6330-63500 ешо могёт отработать.
чик
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 17:55

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

как там,головы с плечами, походы на 50 или на 55, пока отменяется? а бнб уже 515. вот так вот просто сидишь, не рыпаешься, стрижешь иксы. и нах тот трейдинг нужен, одни нервы и попандос
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 18:09

Маніпулька знов напарює лОхам старпьора і кефіра... :|
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 18:54

  proftpd66 написав:Козак-характерник
а чому ви не торгуєте всім депозитом? Ви написали, що можна злити.

у чому різниця від кількості від кредитного плеча?

1)
взяти 10-20-х кредитне плече та маленьку суму грошей

2) взято велику суму та 1-4 кредитне плече

у обох випадках ставити стоп.

Біржа дозволяє вибрати "стоп маркування" та "стоп ціни на самій біржі". У другому випадку немає прослизання, або воно мінімальне.


ВСЯ крипта з ковзанням і можна спалити? Чи може тоді вибрати для торгівлі всім депозитом Dow Jowes, SP-500 ? EUR/AUD? Хоча, там у EUR/AUD можна спалити напевно



Кто-то ответит ?
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 20:28

  phantom_systems написав:Это чиа на дисках, сиба просто токен на бутериуме


Да пох... еще одна собака оттуда же...Млять,за ними не уследишь и не запомнишь,плодятся как кролики :lol: на радость "дебилоидам" инвестирующим в них.Как говорил Швондер- "Профессор,это какой то позор" :mrgreen:
osafly
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 12:23

  DmitryK написав:как там,головы с плечами, походы на 50 или на 55, пока отменяется? а бнб уже 515. вот так вот просто сидишь, не рыпаешься, стрижешь иксы. и нах тот трейдинг нужен, одни нервы и попандос

бнб растет из-за лаунчпада, кстати кто держит бнб или бакс, рекомендую застейкать до 3 ноября бнб в DAR
spacemachine
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 13:05

  spacemachine написав:
  DmitryK написав:как там,головы с плечами, походы на 50 или на 55, пока отменяется? а бнб уже 515. вот так вот просто сидишь, не рыпаешься, стрижешь иксы. и нах тот трейдинг нужен, одни нервы и попандос

бнб растет из-за лаунчпада, кстати кто держит бнб или бакс, рекомендую застейкать до 3 ноября бнб в DAR


Он не понимает.Тут я вижу каждый почему то хвалит только свой способ зароботка на крипте.Один холдит, другой стейкает и лендит.Третий арбитражит.Неужели вы все не понимаете. что все способы хороши, и маржиналка в т ч тоже :!: - если уметь правильно пользоваться инструментом.В случае когда техника в руках обезьяны и возникают подобные реплики - нах тот трейдинг нужен.Как ему ещё объяснить, что 200 монет лучше чем 100 монет.Что именно трейдинг позволяет бнб по 700 продать и по 300 откупить назад.Ну пусть даже не по максимальным точкам, пусть даже по 600 и по 400.И кстати путлер местный правильно написал как то - а где тогда продавать :?: Или они холдеры считают, что рост будет вечным.Это самая большая глупость, кот пользуются нынешние надуватели пузыря крипты.Падение и очень сильное будет и никуда не денется, т к крипта собственно мусор в 99.9%.Тут как раз и нужно вовремя выскакивать будет из этого шлака, когда прийдёт время.Это как всем адекватным людям известно. высоковолатильный спекулятивный инструмент.А это в свою очередь подразумевает покупку - продажу, что не есть что как трейдинг.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 13:11

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

но биток то ведь не мусор. да и бнб. смысл его вообще продавать, и оставаться с папиром. если есть будет нечего (тьфу тьфу) буду продавать по 0.0001 битка на хлебушек лет через 10
DmitryK
 
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