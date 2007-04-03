Додано: Суб 30 жов, 2021 13:05

spacemachine написав: DmitryK написав: как там,головы с плечами, походы на 50 или на 55, пока отменяется? а бнб уже 515. вот так вот просто сидишь, не рыпаешься, стрижешь иксы. и нах тот трейдинг нужен, одни нервы и попандос как там,головы с плечами, походы на 50 или на 55, пока отменяется? а бнб уже 515. вот так вот просто сидишь, не рыпаешься, стрижешь иксы. и нах тот трейдинг нужен, одни нервы и попандос

бнб растет из-за лаунчпада, кстати кто держит бнб или бакс, рекомендую застейкать до 3 ноября бнб в DAR бнб растет из-за лаунчпада, кстати кто держит бнб или бакс, рекомендую застейкать до 3 ноября бнб в DAR

Он не понимает.Тут я вижу каждый почему то хвалит только свой способ зароботка на крипте.Один холдит, другой стейкает и лендит.Третий арбитражит.Неужели вы все не понимаете. что все способы хороши, и маржиналка в т ч тоже- если уметь правильно пользоваться инструментом.В случае когда техника в руках обезьяны и возникают подобные реплики - нах тот трейдинг нужен.Как ему ещё объяснить, что 200 монет лучше чем 100 монет.Что именно трейдинг позволяет бнб по 700 продать и по 300 откупить назад.Ну пусть даже не по максимальным точкам, пусть даже по 600 и по 400.И кстати путлер местный правильно написал как то - а где тогда продаватьИли они холдеры считают, что рост будет вечным.Это самая большая глупость, кот пользуются нынешние надуватели пузыря крипты.Падение и очень сильное будет и никуда не денется, т к крипта собственно мусор в 99.9%.Тут как раз и нужно вовремя выскакивать будет из этого шлака, когда прийдёт время.Это как всем адекватным людям известно. высоковолатильный спекулятивный инструмент.А это в свою очередь подразумевает покупку - продажу, что не есть что как трейдинг.