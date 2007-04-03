Я проблему пенсионного обеспечения решил пару лет назад, далеко и надёжно заначив 1 штуку деда. Лет через 20 будет стоить как половина пенсионного фонда Украины, если он или она к тому времени будут существовать
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 30 жов, 2021 15:52
Я проблему пенсионного обеспечения решил пару лет назад, далеко и надёжно заначив 1 штуку деда. Лет через 20 будет стоить как половина пенсионного фонда Украины, если он или она к тому времени будут существовать
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