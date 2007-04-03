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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2825282628272828

Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?

Криптовалюты , рынок криптовалют 1.6 5 51
Да
35%
18
Нет
65%
33
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 15:52

  DmitryK написав:но биток то ведь не мусор. да и бнб. смысл его вообще продавать, и оставаться с папиром. если есть будет нечего (тьфу тьфу) буду продавать по 0.0001 битка на хлебушек лет через 10

Я проблему пенсионного обеспечения решил пару лет назад, далеко и надёжно заначив 1 штуку деда. Лет через 20 будет стоить как половина пенсионного фонда Украины, если он или она к тому времени будут существовать :mrgreen:
phantom_systems
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