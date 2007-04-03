RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2826282728282829>

Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?

Криптовалюты , рынок криптовалют 1.6 5 51
Да
35%
18
Нет
65%
33
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 15:52

  DmitryK написав:но биток то ведь не мусор. да и бнб. смысл его вообще продавать, и оставаться с папиром. если есть будет нечего (тьфу тьфу) буду продавать по 0.0001 битка на хлебушек лет через 10

Я проблему пенсионного обеспечения решил пару лет назад, далеко и надёжно заначив 1 штуку деда. Лет через 20 будет стоить как половина пенсионного фонда Украины, если он или она к тому времени будут существовать :mrgreen:
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1828
З нами з: 14.04.15
Подякував: 20 раз.
Подякували: 362 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 16:44

  phantom_systems написав:
  DmitryK написав:но биток то ведь не мусор. да и бнб. смысл его вообще продавать, и оставаться с папиром. если есть будет нечего (тьфу тьфу) буду продавать по 0.0001 битка на хлебушек лет через 10

Я проблему пенсионного обеспечения решил пару лет назад, далеко и надёжно заначив 1 штуку деда. Лет через 20 будет стоить как половина пенсионного фонда Украины, если он или она к тому времени будут существовать :mrgreen:

помечтай
хайп пройдёт
евро тоже хайпонуло до 1,56
теперь теже неудачники, что на евро повелись, битки как подорванные покупают
Yuri_61
 
Повідомлень: 2310
З нами з: 30.09.15
Подякував: 240 раз.
Подякували: 392 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 17:19

  Yuri_61 написав:
  phantom_systems написав:
  DmitryK написав:но биток то ведь не мусор. да и бнб. смысл его вообще продавать, и оставаться с папиром. если есть будет нечего (тьфу тьфу) буду продавать по 0.0001 битка на хлебушек лет через 10

Я проблему пенсионного обеспечения решил пару лет назад, далеко и надёжно заначив 1 штуку деда. Лет через 20 будет стоить как половина пенсионного фонда Украины, если он или она к тому времени будут существовать :mrgreen:

помечтай
хайп пройдёт
евро тоже хайпонуло до 1,56
теперь теже неудачники, что на евро повелись, битки как подорванные покупают

Вот уж 13-й год идёт, хайп чёта не проходит, а фиат печатают без устали
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1828
З нами з: 14.04.15
Подякував: 20 раз.
Подякували: 362 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 17:22

  phantom_systems написав:Я проблему пенсионного обеспечения решил пару лет назад, далеко и надёжно заначив 1 штуку деда. Лет через 20 будет стоить как половина пенсионного фонда Украины, если он или она к тому времени будут существовать :mrgreen:


Вопрос в том,будет ли биток существовать к тому времени,возможно и будет,но сколько будет стоить???Это неведомо.Если б Вы заначили кило какого нибудь золота(не ювелирки естественно)-это было бы более спокойнее и предсказуемее,в обеспечении пенсии,чем какой то неведомый код,который пока еще беспрерывно растет,но уже устаревает с каждым годом,как тот IBM из 90-х... Сегодня 100К может быть,а через год 10..Мне бы хотелось посмотреть на лица тех,если вдруг он упадет меньше 10К..Это будет такой шок для многих,что не каждый это дело и переживет мне кажется.
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1246
З нами з: 29.05.14
Подякував: 57 раз.
Подякували: 263 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 17:59

  DmitryK написав:но биток то ведь не мусор. да и бнб. смысл его вообще продавать, и оставаться с папиром. если есть будет нечего (тьфу тьфу) буду продавать по 0.0001 битка на хлебушек лет через 10


Ай, Дмитрий, ну точь всё повторяется как в 2017м.Я тогда писал в этой теме, что криптаны готовы будут битком укрываться в постели и на бутерброды намазывать и т д.
Если посмотреть издалека на происходящее с битком , то можно легко увидеть, что хайп последнего года произошёл по банальным причинам, которых могло и не быть.Корона - кризис - печать денег.Одно упоминание об остановке вливаний от фрс рушит биток.А когда ставку поднимут и урежут выкуп облигов. то и увидим те самые 10.И без трейдинга будешь ты побольше на хлеб продавать.Ещё - сша хайпит биток, т к отобрало лидерство по крипте у чины.Далее давно известно. что биток один из способов абсорбции печатных ярдов.Но это всё заканчивается рано - поздно.Думаю, что этот цикл станет последним.По любому потом крипта будет развиваться дальше, но биток будет как экспонат, типа вымершего мамонта по 5 гривен...за десяток.Высокотехнологичные монеты пойдут дальше.Ещё , биток сейчас используется как деньги в крипторынке.Стейблы хоть и печатают, их всё равно мало. чтобы покрыть крипту.И вообще нужно просто понимать, что всё меняется независимо от нашего желания.
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 860
З нами з: 30.11.17
Подякував: 145 раз.
Подякували: 264 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 18:01

  phantom_systems написав:
  DmitryK написав:но биток то ведь не мусор. да и бнб. смысл его вообще продавать, и оставаться с папиром. если есть будет нечего (тьфу тьфу) буду продавать по 0.0001 битка на хлебушек лет через 10

Я проблему пенсионного обеспечения решил пару лет назад, далеко и надёжно заначив 1 штуку деда. Лет через 20 будет стоить как половина пенсионного фонда Украины, если он или она к тому времени будут существовать :mrgreen:


5% інфляція на бакси
за 20 років буде 100% вниз ))
greenozon
 
Повідомлень: 11919
З нами з: 01.06.14
Подякував: 209 раз.
Подякували: 955 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 18:02

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Кучинелли написав:т к отобрало лидерство по крипте у чины

чіна сама віддала, ніхто в неї не відбирав
greenozon
 
Повідомлень: 11919
З нами з: 01.06.14
Подякував: 209 раз.
Подякували: 955 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 18:40

  Кучинелли написав:Думаю, что этот цикл станет последним.

100%
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 29678
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2111 раз.
Подякували: 2214 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 19:00

  osafly написав:
  phantom_systems написав:Я проблему пенсионного обеспечения решил пару лет назад, далеко и надёжно заначив 1 штуку деда. Лет через 20 будет стоить как половина пенсионного фонда Украины, если он или она к тому времени будут существовать :mrgreen:


Вопрос в том,будет ли биток существовать к тому времени,возможно и будет,но сколько будет стоить???Это неведомо.Если б Вы заначили кило какого нибудь золота(не ювелирки естественно)-это было бы более спокойнее и предсказуемее,в обеспечении пенсии,чем какой то неведомый код,который пока еще беспрерывно растет,но уже устаревает с каждым годом,как тот IBM из 90-х...

В том и дело, что за кило золота и через 20 лет можно будет купить плюс-минус столько же товаров. Тогда уж лучше произвольно выбрать штук 10-20 компаний из топа амерофонды и взять их акции в долгосрок. Можно туда-сюда перебрасываться между криптой, фондой и золотом, надеясь поймать удачу.
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1828
З нами з: 14.04.15
Подякував: 20 раз.
Подякували: 362 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 19:14

phantom_systems

Ой, ну ты юморнул - штуку деда заначил.Привык я штукой тысячу называть.Сразу подумал, что чел с 60 лямов тут обсуждает и торгует :)
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 860
З нами з: 30.11.17
Подякував: 145 раз.
Подякували: 264 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2826282728282829>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Олежан, Vint, холява і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 8437, 8438, 8439
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
84383 211893891
Переглянути останнє повідомлення
Суб 30 жов, 2021 19:24
juristkostya
Валютный рынок в мире 1 ... 781, 782, 783
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7823 11644116
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 жов, 2021 19:43
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 70265
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.