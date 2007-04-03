Додано: Суб 30 жов, 2021 17:59

DmitryK написав: но биток то ведь не мусор. да и бнб. смысл его вообще продавать, и оставаться с папиром. если есть будет нечего (тьфу тьфу) буду продавать по 0.0001 битка на хлебушек лет через 10 но биток то ведь не мусор. да и бнб. смысл его вообще продавать, и оставаться с папиром. если есть будет нечего (тьфу тьфу) буду продавать по 0.0001 битка на хлебушек лет через 10

Ай, Дмитрий, ну точь всё повторяется как в 2017м.Я тогда писал в этой теме, что криптаны готовы будут битком укрываться в постели и на бутерброды намазывать и т д.Если посмотреть издалека на происходящее с битком , то можно легко увидеть, что хайп последнего года произошёл по банальным причинам, которых могло и не быть.Корона - кризис - печать денег.Одно упоминание об остановке вливаний от фрс рушит биток.А когда ставку поднимут и урежут выкуп облигов. то и увидим те самые 10.И без трейдинга будешь ты побольше на хлеб продавать.Ещё - сша хайпит биток, т к отобрало лидерство по крипте у чины.Далее давно известно. что биток один из способов абсорбции печатных ярдов.Но это всё заканчивается рано - поздно.Думаю, что этот цикл станет последним.По любому потом крипта будет развиваться дальше, но биток будет как экспонат, типа вымершего мамонта по 5 гривен...за десяток.Высокотехнологичные монеты пойдут дальше.Ещё , биток сейчас используется как деньги в крипторынке.Стейблы хоть и печатают, их всё равно мало. чтобы покрыть крипту.И вообще нужно просто понимать, что всё меняется независимо от нашего желания.