Я проблему пенсионного обеспечения решил пару лет назад, далеко и надёжно заначив 1 штуку деда. Лет через 20 будет стоить как половина пенсионного фонда Украины, если он или она к тому времени будут существовать
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 30 жов, 2021 15:52
Я проблему пенсионного обеспечения решил пару лет назад, далеко и надёжно заначив 1 штуку деда. Лет через 20 будет стоить как половина пенсионного фонда Украины, если он или она к тому времени будут существовать
Додано: Суб 30 жов, 2021 16:44
помечтай
хайп пройдёт
евро тоже хайпонуло до 1,56
теперь теже неудачники, что на евро повелись, битки как подорванные покупают
Додано: Суб 30 жов, 2021 17:19
Вот уж 13-й год идёт, хайп чёта не проходит, а фиат печатают без устали
Додано: Суб 30 жов, 2021 17:22
Вопрос в том,будет ли биток существовать к тому времени,возможно и будет,но сколько будет стоить???Это неведомо.Если б Вы заначили кило какого нибудь золота(не ювелирки естественно)-это было бы более спокойнее и предсказуемее,в обеспечении пенсии,чем какой то неведомый код,который пока еще беспрерывно растет,но уже устаревает с каждым годом,как тот IBM из 90-х... Сегодня 100К может быть,а через год 10..Мне бы хотелось посмотреть на лица тех,если вдруг он упадет меньше 10К..Это будет такой шок для многих,что не каждый это дело и переживет мне кажется.
Додано: Суб 30 жов, 2021 17:59
Ай, Дмитрий, ну точь всё повторяется как в 2017м.Я тогда писал в этой теме, что криптаны готовы будут битком укрываться в постели и на бутерброды намазывать и т д.
Если посмотреть издалека на происходящее с битком , то можно легко увидеть, что хайп последнего года произошёл по банальным причинам, которых могло и не быть.Корона - кризис - печать денег.Одно упоминание об остановке вливаний от фрс рушит биток.А когда ставку поднимут и урежут выкуп облигов. то и увидим те самые 10.И без трейдинга будешь ты побольше на хлеб продавать.Ещё - сша хайпит биток, т к отобрало лидерство по крипте у чины.Далее давно известно. что биток один из способов абсорбции печатных ярдов.Но это всё заканчивается рано - поздно.Думаю, что этот цикл станет последним.По любому потом крипта будет развиваться дальше, но биток будет как экспонат, типа вымершего мамонта по 5 гривен...за десяток.Высокотехнологичные монеты пойдут дальше.Ещё , биток сейчас используется как деньги в крипторынке.Стейблы хоть и печатают, их всё равно мало. чтобы покрыть крипту.И вообще нужно просто понимать, что всё меняется независимо от нашего желания.
Додано: Суб 30 жов, 2021 18:01
5% інфляція на бакси
за 20 років буде 100% вниз ))
Додано: Суб 30 жов, 2021 18:02
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Суб 30 жов, 2021 19:00
В том и дело, что за кило золота и через 20 лет можно будет купить плюс-минус столько же товаров. Тогда уж лучше произвольно выбрать штук 10-20 компаний из топа амерофонды и взять их акции в долгосрок. Можно туда-сюда перебрасываться между криптой, фондой и золотом, надеясь поймать удачу.
Додано: Суб 30 жов, 2021 19:14
phantom_systems
Ой, ну ты юморнул - штуку деда заначил.Привык я штукой тысячу называть.Сразу подумал, что чел с 60 лямов тут обсуждает и торгует
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