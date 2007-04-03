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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2826282728282829

Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?

Криптовалюты , рынок криптовалют 1.6 5 51
Да
35%
18
Нет
65%
33
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 19:15

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

решил максимально увелить инвестиции в крипту
все платежи с аренды ближаший год буду направлять в крипту
срок инвестирования - 10 лет
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 19:18

Я не Роджер Вер, чтобы кило деда без напряга заначить :)
phantom_systems
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  #<1 ... 2826282728282829
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