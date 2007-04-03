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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 30 жов, 2021 19:15
решил максимально увелить инвестиции в крипту
все платежи с аренды ближаший год буду направлять в крипту
срок инвестирования - 10 лет
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Олежан
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