решил максимально увелить инвестиции в крипту
все платежи с аренды ближаший год буду направлять в крипту
срок инвестирования - 10 лет
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 30 жов, 2021 19:15
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
решил максимально увелить инвестиции в крипту
все платежи с аренды ближаший год буду направлять в крипту
срок инвестирования - 10 лет
Додано: Суб 30 жов, 2021 21:14
Ну и где в нашем колгоспе можно беспроблемно(не у левых брокеров на демо счете играться и думать что у тебя типа что то есть ) и не от 10К купить акции амерфонды??? Даже в куйлостане и то в банках Тинькоф и еще где то там-без проблем,выбирай-покупай-торгуй-открывай счет...А у нас,евроинтеграторов,ни х... кроме бетонных параллелепипидов нет. Ни Пей-пел,ничего.Какие там акции-х....якции,а не акции Потому Украина и в мировых лидерах среди торгашей и держателей крипты.Мусор-наше все.В наше время,не потерять и сохранить,самое главное.Золото и есть главый хэдж рисков и всегда ним останется...Хотя если взять последние лет 20-ралли по нему идет впечатляющее...и там,хоть все более-менее предсказуемее.
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