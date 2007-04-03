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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2826282728282829

Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?

Криптовалюты , рынок криптовалют 1.6 5 51
Да
35%
18
Нет
65%
33
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 19:15

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

решил максимально увелить инвестиции в крипту
все платежи с аренды ближаший год буду направлять в крипту
срок инвестирования - 10 лет
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 19:18

Я не Роджер Вер, чтобы кило деда без напряга заначить :)
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 21:14

  phantom_systems написав:В том и дело, что за кило золота и через 20 лет можно будет купить плюс-минус столько же товаров. Тогда уж лучше произвольно выбрать штук 10-20 компаний из топа амерофонды и взять их акции в долгосрок. Можно туда-сюда перебрасываться между криптой, фондой и золотом, надеясь поймать удачу.


Ну и где в нашем колгоспе можно беспроблемно(не у левых брокеров на демо счете играться и думать что у тебя типа что то есть :lol: ) и не от 10К купить акции амерфонды??? Даже в куйлостане и то в банках Тинькоф и еще где то там-без проблем,выбирай-покупай-торгуй-открывай счет...А у нас,евроинтеграторов,ни х... кроме бетонных параллелепипидов нет. Ни Пей-пел,ничего.Какие там акции-х....якции,а не акции :mrgreen: Потому Украина и в мировых лидерах среди торгашей и держателей крипты.Мусор-наше все.В наше время,не потерять и сохранить,самое главное.Золото и есть главый хэдж рисков и всегда ним останется...Хотя если взять последние лет 20-ралли по нему идет впечатляющее...и там,хоть все более-менее предсказуемее.
osafly
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 00:15

  Кучинелли написав:
  DmitryK написав:но биток то ведь не мусор. да и бнб. смысл его вообще продавать, и оставаться с папиром. если есть будет нечего (тьфу тьфу) буду продавать по 0.0001 битка на хлебушек лет через 10


Ай, Дмитрий, ну точь всё повторяется как в 2017м.Я тогда писал в этой теме, что криптаны готовы будут битком укрываться в постели и на бутерброды намазывать и т д.
Если посмотреть издалека на происходящее с битком , то можно легко увидеть, что хайп последнего года произошёл по банальным причинам, которых могло и не быть.Корона - кризис - печать денег.Одно упоминание об остановке вливаний от фрс рушит биток.А когда ставку поднимут и урежут выкуп облигов. то и увидим те самые 10.И без трейдинга будешь ты побольше на хлеб продавать.Ещё - сша хайпит биток, т к отобрало лидерство по крипте у чины.Далее давно известно. что биток один из способов абсорбции печатных ярдов.Но это всё заканчивается рано - поздно.Думаю, что этот цикл станет последним.По любому потом крипта будет развиваться дальше, но биток будет как экспонат, типа вымершего мамонта по 5 гривен...за десяток.Высокотехнологичные монеты пойдут дальше.Ещё , биток сейчас используется как деньги в крипторынке.Стейблы хоть и печатают, их всё равно мало. чтобы покрыть крипту.И вообще нужно просто понимать, что всё меняется независимо от нашего желания.

Все верно. В США первой крупной социальной сетью была MySpace - и где она сейчас.
Биток постигнет та же участь. Конечно до 5 грн он не упадет, но поток инвесторов рано или поздно иссякнет и начнутся распродажи. При цене $1 млн за штуку, потребление э/э наверно достигнет как вся Африка вместе взятая.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 00:32

Ставлю на продолжение долгосрочного роста биткоина. Причем экспоненциальное, как и происходило до этого. Но не без криптозим - такого не будет.

Поэтому в 2022-2023 гг, вероятно, рынок уйдет в унынье, как уходил в 2014-2015 гг и 2018-2019 гг. А затем 2024-й, следующий халвинг, и опять бычье ралли.

Миллион долларов за монету биткоин стоить будет. Если не в 2025-м по итогам 4-го халвинга, то в 2029-м по итогам 5-го.

Альты с идеей, командой и технологией при этом тоже будут развиваться, но сказать наверняка, кто это будет, извините, не могу. Эфир близок к тому, чтобы пройти проверку временем и практическим смыслом. Поэтому, вероятно, его ждет будущее. Также есть место для большого платежного криптопроекта. Станет ли им XRP, не знаю. Но кто-то точно станет. Плюс на каком-то этапе взлетит проект анонимной криптовалюты. Технически самая прогрессивная монета здесь ZEC, но есть большие вопросы с командой и маркетингом, так что скорее всего взлетит кто-то другой, молодой и амбициозный, неизвестный/несуществующий на сегодня. Ну и бесконечное поле для спекуляций и "относительно честных способов отъема денег у населения" - это криптодеривативы, первыми ласточками которых являются DeFi и NFT. Тут вообще загадывать бесполезно, но самый высокие темпы роста будут именно в этом сегменте, поскольку проекты будут появляться с нуля и расти как грибы после дождя
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 08:05

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

и тем не менее...кто как вы говорите, в 17м укрывалсяв постели битком, и, положим, взял на самых хаях по 20, сейчас имеет х3. при том что инвесторы в золото имеют кукиш с маслом за эти же годы. про держателей бакса вообще молчу, визуально, цены на все выросли раза в два.
DmitryK
 
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