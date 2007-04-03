Додано: Нед 31 жов, 2021 00:32

Ставлю на продолжение долгосрочного роста биткоина. Причем экспоненциальное, как и происходило до этого. Но не без криптозим - такого не будет.



Поэтому в 2022-2023 гг, вероятно, рынок уйдет в унынье, как уходил в 2014-2015 гг и 2018-2019 гг. А затем 2024-й, следующий халвинг, и опять бычье ралли.



Миллион долларов за монету биткоин стоить будет. Если не в 2025-м по итогам 4-го халвинга, то в 2029-м по итогам 5-го.



Альты с идеей, командой и технологией при этом тоже будут развиваться, но сказать наверняка, кто это будет, извините, не могу. Эфир близок к тому, чтобы пройти проверку временем и практическим смыслом. Поэтому, вероятно, его ждет будущее. Также есть место для большого платежного криптопроекта. Станет ли им XRP, не знаю. Но кто-то точно станет. Плюс на каком-то этапе взлетит проект анонимной криптовалюты. Технически самая прогрессивная монета здесь ZEC, но есть большие вопросы с командой и маркетингом, так что скорее всего взлетит кто-то другой, молодой и амбициозный, неизвестный/несуществующий на сегодня. Ну и бесконечное поле для спекуляций и "относительно честных способов отъема денег у населения" - это криптодеривативы, первыми ласточками которых являются DeFi и NFT. Тут вообще загадывать бесполезно, но самый высокие темпы роста будут именно в этом сегменте, поскольку проекты будут появляться с нуля и расти как грибы после дождя