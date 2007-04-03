решил максимально увелить инвестиции в крипту
все платежи с аренды ближаший год буду направлять в крипту
срок инвестирования - 10 лет
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 30 жов, 2021 19:15
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
решил максимально увелить инвестиции в крипту
все платежи с аренды ближаший год буду направлять в крипту
срок инвестирования - 10 лет
Додано: Суб 30 жов, 2021 21:14
Ну и где в нашем колгоспе можно беспроблемно(не у левых брокеров на демо счете играться и думать что у тебя типа что то есть ) и не от 10К купить акции амерфонды??? Даже в куйлостане и то в банках Тинькоф и еще где то там-без проблем,выбирай-покупай-торгуй-открывай счет...А у нас,евроинтеграторов,ни х... кроме бетонных параллелепипидов нет. Ни Пей-пел,ничего.Какие там акции-х....якции,а не акции Потому Украина и в мировых лидерах среди торгашей и держателей крипты.Мусор-наше все.В наше время,не потерять и сохранить,самое главное.Золото и есть главый хэдж рисков и всегда ним останется...Хотя если взять последние лет 20-ралли по нему идет впечатляющее...и там,хоть все более-менее предсказуемее.
Додано: Нед 31 жов, 2021 00:15
Все верно. В США первой крупной социальной сетью была MySpace - и где она сейчас.
Биток постигнет та же участь. Конечно до 5 грн он не упадет, но поток инвесторов рано или поздно иссякнет и начнутся распродажи. При цене $1 млн за штуку, потребление э/э наверно достигнет как вся Африка вместе взятая.
Додано: Нед 31 жов, 2021 00:32
Ставлю на продолжение долгосрочного роста биткоина. Причем экспоненциальное, как и происходило до этого. Но не без криптозим - такого не будет.
Поэтому в 2022-2023 гг, вероятно, рынок уйдет в унынье, как уходил в 2014-2015 гг и 2018-2019 гг. А затем 2024-й, следующий халвинг, и опять бычье ралли.
Миллион долларов за монету биткоин стоить будет. Если не в 2025-м по итогам 4-го халвинга, то в 2029-м по итогам 5-го.
Альты с идеей, командой и технологией при этом тоже будут развиваться, но сказать наверняка, кто это будет, извините, не могу. Эфир близок к тому, чтобы пройти проверку временем и практическим смыслом. Поэтому, вероятно, его ждет будущее. Также есть место для большого платежного криптопроекта. Станет ли им XRP, не знаю. Но кто-то точно станет. Плюс на каком-то этапе взлетит проект анонимной криптовалюты. Технически самая прогрессивная монета здесь ZEC, но есть большие вопросы с командой и маркетингом, так что скорее всего взлетит кто-то другой, молодой и амбициозный, неизвестный/несуществующий на сегодня. Ну и бесконечное поле для спекуляций и "относительно честных способов отъема денег у населения" - это криптодеривативы, первыми ласточками которых являются DeFi и NFT. Тут вообще загадывать бесполезно, но самый высокие темпы роста будут именно в этом сегменте, поскольку проекты будут появляться с нуля и расти как грибы после дождя
Додано: Нед 31 жов, 2021 08:05
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
и тем не менее...кто как вы говорите, в 17м укрывался в постели битком, и, положим, взял на самых хаях по 20, сейчас имеет х3. при том что инвесторы в золото имеют кукиш с маслом за эти же годы. про держателей бакса вообще молчу, визуально, цены на все выросли раза в два.
Востаннє редагувалось DmitryK в Нед 31 жов, 2021 12:13, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 31 жов, 2021 09:37
Де тільки взяти стільки лОхів, щоб ці шампіньйони купляти?
Додано: Нед 31 жов, 2021 11:36
Криптани!
підкажіть де публікують такі от бульбашкові щоденні графіки
Додано: Нед 31 жов, 2021 11:44
zРадио Вангую, что оценка стоимости недвижимости будет осуществляться не в долларах, а в биткоинах и сатошах.
Додано: Нед 31 жов, 2021 12:02
Crypto Bubbles
а вообще, вот вам бесплатный урок по использованию гугла - нажимаете правой кнопкой на вашу картинку, жмете найти картинку (google), нажимаете на похожие изображения и уже в первой картинке показана инфа, что это Crypto Bubbles
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