У Роджера было около 300 000 биткоинов.Когда он пропампил BCH, он на 25 000 битков купил свой форк, тот взлетал до 4 000 примерно.Очевидно, что теперь борьба за лидерство(справжний биткоин)завершена.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 31 жов, 2021 12:04
Додано: Нед 31 жов, 2021 12:04
Додано: Нед 31 жов, 2021 12:29
А где они берутся на рынке деривативов, оцениваемом в 1200-1400 триллионов долларов. Триллионов, Карл - я не ошибся! Крипта пока даже 3 триллиона не пощупала
На биржах, где цены и разгоняются, это неактуально. А внебиржевые балансы - это резервы. Долгосрочные инвестиции. Размер комиссии там несущественнен.
Я же никогда не говорил, что биткоин станет платежной валютой. Наоборот, подчеркнул, что это место займет кто-то другой
Ну недвижимость - это актив, который к биткоину обесценивается почти так же быстро, как и фиатные валюты
10 лет назад за киевскую однушку можно было купить 10 тыс биткоинов.
5 лет назад - 100 биткоинов.
Сегодня - 1 биткоин.
Через 5 лет - 0,1 биткоин.
И так далее
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