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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2827282828292830

Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?

Криптовалюты , рынок криптовалют 1.6 5 51
Да
35%
18
Нет
65%
33
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 12:04

  phantom_systems написав:Я не Роджер Вер, чтобы кило деда без напряга заначить :)


У Роджера было около 300 000 биткоинов.Когда он пропампил BCH, он на 25 000 битков купил свой форк, тот взлетал до 4 000 примерно.Очевидно, что теперь борьба за лидерство(справжний биткоин)завершена.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 12:04

  zРадио написав:Миллион долларов за монету биткоин стоить будет. Если не в 2025-м по итогам 4-го халвинга, то в 2029-м по итогам 5-го.

И комиссии за перевод $500-1000.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 12:29

  Козак-характерник написав:Де тільки взяти стільки лОхів, щоб ці шампіньйони купляти? :mrgreen:


А где они берутся на рынке деривативов, оцениваемом в 1200-1400 триллионов долларов. Триллионов, Карл - я не ошибся! Крипта пока даже 3 триллиона не пощупала

  Zebra написав:И комиссии за перевод $500-1000.


На биржах, где цены и разгоняются, это неактуально. А внебиржевые балансы - это резервы. Долгосрочные инвестиции. Размер комиссии там несущественен.

Я же никогда не говорил, что биткоин станет платежной валютой. Наоборот, подчеркнул, что это место займет кто-то другой

  Dr_English написав:zРадио Вангую, что оценка стоимости недвижимости будет осуществляться не в долларах, а в биткоинах и сатошах.


Ну недвижимость - это актив, который к биткоину обесценивается почти так же быстро, как и фиатные валюты :wink:

10 лет назад за киевскую однушку можно было купить 10 тыс биткоинов.
5 лет назад - 100 биткоинов.
Сегодня - 1 биткоин.
Через 5 лет - 0,1 биткоин.

И так далее
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 14:49

  zРадио написав:И так далее

Ничего нельзя исключать, но в любом случае цена $1 млн очень отдаленная перспектива, потому что сегодня ежедневная добыча составляла бы $900 млн в день, следующий халвинг 2023 уже $450 млн, что тоже не мало, а дальше не факт, что мода на биткоин останется и хомяки готовы будут ежедневно в него заносить $225 млн при цене $1 млн за штуку.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 14:55

  zРадио написав:
  Zebra написав:И комиссии за перевод $500-1000.


На биржах, где цены и разгоняются, это неактуально. А внебиржевые балансы - это резервы. Долгосрочные инвестиции. Размер комиссии там несущественен.

При таких комиссия межбиржевый арбитраж будет весьма затруднен, что будет вызывать серьезные разности цен.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 15:11

  Zebra написав:При таких комиссия межбиржевый арбитраж будет весьма затруднен, что будет вызывать серьезные разности цен.


Это почему? Биржа при должной ликвидности может объединять запросы множества пользователей на вывод в одну блокчейн-транзакцию. Препятствием для пересылки биткоина между биржами из первой двадцатки не станет даже комиссия в 1000 долларов.

Да и так ли популярен арбитраж биткоином? Ты тут больший спец, чем я, но мне казалось, что при такой ликвидности разница цен по деду не бывает существенной - только по альтам, которые листятся не на всех биржах и частенько закрываются на ввод и вывод. Уделом арбитража биткоином останутся фьючерсы, ИМХО.

К тому же инфраструктура деда не стоит на месте - SW развивается, LN развивается. Скоро и пустую сеть лайткоина можно будет использовать для транзакций. Не думаю, что проблема коста транзакции в будущем будет стоять острее, чем сегодня

  Zebra написав:Ничего нельзя исключать, но в любом случае цена $1 млн очень отдаленная перспектива, потому что сегодня ежедневная добыча составляла бы $900 млн в день, следующий халвинг 2023 уже $450 млн, что тоже не мало, а дальше не факт, что мода на биткоин останется и хомяки готовы будут ежедневно в него заносить $225 млн при цене $1 млн за штуку.


Glassnode регулярно публикует динамику продаж монет майнерами - далеко не вся добыча попадает на открытый рынок. Возможно, конечно, часть монеток сразу с кошельками перепродается в чужие руки, но майнят часто конгломераты, которые не просто добавляют стоимость к электричеству, а видят в биткоине инвестиционную перспективу.

Да, и не забывай, что одновременно с майнингом свежих монет происходит и безповоротная их утрата
zРадио
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