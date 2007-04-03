Додано: Нед 31 жов, 2021 15:11

Zebra написав: При таких комиссия межбиржевый арбитраж будет весьма затруднен, что будет вызывать серьезные разности цен. При таких комиссия межбиржевый арбитраж будет весьма затруднен, что будет вызывать серьезные разности цен.

Zebra написав: Ничего нельзя исключать, но в любом случае цена $1 млн очень отдаленная перспектива, потому что сегодня ежедневная добыча составляла бы $900 млн в день, следующий халвинг 2023 уже $450 млн, что тоже не мало, а дальше не факт, что мода на биткоин останется и хомяки готовы будут ежедневно в него заносить $225 млн при цене $1 млн за штуку. Ничего нельзя исключать, но в любом случае цена $1 млн очень отдаленная перспектива, потому что сегодня ежедневная добыча составляла бы $900 млн в день, следующий халвинг 2023 уже $450 млн, что тоже не мало, а дальше не факт, что мода на биткоин останется и хомяки готовы будут ежедневно в него заносить $225 млн при цене $1 млн за штуку.

Это почему? Биржа при должной ликвидности может объединять запросы множества пользователей на вывод в одну блокчейн-транзакцию. Препятствием для пересылки биткоина между биржами из первой двадцатки не станет даже комиссия в 1000 долларов.Да и так ли популярен арбитраж биткоином? Ты тут больший спец, чем я, но мне казалось, что при такой ликвидности разница цен по деду не бывает существенной - только по альтам, которые листятся не на всех биржах и частенько закрываются на ввод и вывод. Уделом арбитража биткоином останутся фьючерсы, ИМХО.К тому же инфраструктура деда не стоит на месте - SW развивается, LN развивается. Скоро и пустую сеть лайткоина можно будет использовать для транзакций. Не думаю, что проблема коста транзакции в будущем будет стоять острее, чем сегодняGlassnode регулярно публикует динамику продаж монет майнерами - далеко не вся добыча попадает на открытый рынок. Возможно, конечно, часть монеток сразу с кошельками перепродается в чужие руки, но майнят часто конгломераты, которые не просто добавляют стоимость к электричеству, а видят в биткоине инвестиционную перспективу.Да, и не забывай, что одновременно с майнингом свежих монет происходит и безповоротная их утрата