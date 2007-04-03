У Роджера было около 300 000 биткоинов.Когда он пропампил BCH, он на 25 000 битков купил свой форк, тот взлетал до 4 000 примерно.Очевидно, что теперь борьба за лидерство(справжний биткоин)завершена.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 31 жов, 2021 12:04
Додано: Нед 31 жов, 2021 12:04
Додано: Нед 31 жов, 2021 12:29
А где они берутся на рынке деривативов, оцениваемом в 1200-1400 триллионов долларов. Триллионов, Карл - я не ошибся! Крипта пока даже 3 триллиона не пощупала
На биржах, где цены и разгоняются, это неактуально. А внебиржевые балансы - это резервы. Долгосрочные инвестиции. Размер комиссии там несущественен.
Я же никогда не говорил, что биткоин станет платежной валютой. Наоборот, подчеркнул, что это место займет кто-то другой
Ну недвижимость - это актив, который к биткоину обесценивается почти так же быстро, как и фиатные валюты
10 лет назад за киевскую однушку можно было купить 10 тыс биткоинов.
5 лет назад - 100 биткоинов.
Сегодня - 1 биткоин.
Через 5 лет - 0,1 биткоин.
И так далее
Додано: Нед 31 жов, 2021 14:49
Ничего нельзя исключать, но в любом случае цена $1 млн очень отдаленная перспектива, потому что сегодня ежедневная добыча составляла бы $900 млн в день, следующий халвинг 2023 уже $450 млн, что тоже не мало, а дальше не факт, что мода на биткоин останется и хомяки готовы будут ежедневно в него заносить $225 млн при цене $1 млн за штуку.
Додано: Нед 31 жов, 2021 14:55
При таких комиссия межбиржевый арбитраж будет весьма затруднен, что будет вызывать серьезные разности цен.
Додано: Нед 31 жов, 2021 15:11
Это почему? Биржа при должной ликвидности может объединять запросы множества пользователей на вывод в одну блокчейн-транзакцию. Препятствием для пересылки биткоина между биржами из первой двадцатки не станет даже комиссия в 1000 долларов.
Да и так ли популярен арбитраж биткоином? Ты тут больший спец, чем я, но мне казалось, что при такой ликвидности разница цен по деду не бывает существенной - только по альтам, которые листятся не на всех биржах и частенько закрываются на ввод и вывод. Уделом арбитража биткоином останутся фьючерсы, ИМХО.
К тому же инфраструктура деда не стоит на месте - SW развивается, LN развивается. Скоро и пустую сеть лайткоина можно будет использовать для транзакций. Не думаю, что проблема коста транзакции в будущем будет стоять острее, чем сегодня
Glassnode регулярно публикует динамику продаж монет майнерами - далеко не вся добыча попадает на открытый рынок. Возможно, конечно, часть монеток сразу с кошельками перепродается в чужие руки, но майнят часто конгломераты, которые не просто добавляют стоимость к электричеству, а видят в биткоине инвестиционную перспективу.
Да, и не забывай, что одновременно с майнингом свежих монет происходит и безповоротная их утрата
Додано: Нед 31 жов, 2021 18:01
монетка KNC, давно от нее не было движений, но сейчас запустили свою площадку по лаунчпадам, там проекты сейчас готовятся с крутыми инвесторами. завтра первый лаунч, технически монета пробила треуг, который сформирован с апреля. комфортные условия для получения аллокации, тир1 - 28К баксов. лок монеты - неделя
Додано: Нед 31 жов, 2021 18:54
Уже существуют Арбитрум,Оптимистик.Один раз переводят в эту сеть за полный комис. а потом все продвинутые биржи поддерживают торговлю с этих сетях с малыми комисами.Т е проблема потихоньку решается.
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