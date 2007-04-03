RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2828282928302831

Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?

Криптовалюты , рынок криптовалют 1.6 5 52
Да
37%
19
Нет
63%
33
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 13:12

  zРадио написав:Glassnode регулярно публикует динамику продаж монет майнерами - далеко не вся добыча попадает на открытый рынок. Возможно, конечно, часть монеток сразу с кошельками перепродается в чужие руки, но майнят часто конгломераты, которые не просто добавляют стоимость к электричеству, а видят в биткоине инвестиционную перспективу.

Да, и не забывай, что одновременно с майнингом свежих монет происходит и безповоротная их утрата

Рано или поздно намайненное продается, вопрос в цене.

По поводу утраты монет - в расчет не беру, потому что подсчитываю именно стоимость содержания сети биткоина - на сегодня это ~ $65 млн в день (добыча + комиссии)

Кажется, что $65 млн это копейки по сравнению с сегодняшней капитализацией, но за год набегает $23,7 млрд.
Если цена не упадет, то весь напечатанный тезер уйдет на содержание сети за 3 года (считай до следующего уполовинивания вознаграждения).

И это только один биткоин, а сколько еще сжирают другие монеты и проекты, сколько комиссий стригут с хомячков биржи.

Поэтому ты прав насчет 2022-2023 года, если хомяки не будут заносить ежегодно деньги в тех темпах, в которых заводили тезер и средства до мая 2021 - то, долго песенка играть не будет. Сейчас по факту проедается то, что заведено в стейблкоины.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10498
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1482 раз.
Подякували: 2097 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 16:06

Рынок долго не будет в таком боковике как сейчас. Если не начнётся движение вверх, затарят пассажиров на текущем уровне и скорректируют к 50к, если не ниже.
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1829
З нами з: 14.04.15
Подякував: 20 раз.
Подякували: 362 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 18:44

  zРадио написав:Чукча2

"Экономист" последнее время сильно торопит события - на ребус-обложке 2019-го отправляли немецкую бабушку на пенсию, а по факту та еще 2 года продержалась :lol:


Этот рисунок полностью ещё никто не расшифровал.Во многих сетях идут обсуждения, что же там всё значит.Туда или обратно, кто за кем.Кроличья нора, змея,...Короче - там очень всё запутано, поэтому воспринимать нет смысла.
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 863
З нами з: 30.11.17
Подякував: 145 раз.
Подякували: 264 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 20:21

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Кучинелли написав:Туда или обратно


На рисунке четко видно-прыгают в нору

Токен по мотивам «игры в кальмара» подешевел с $2800 до нуля за 15 минут.
https://www.profinance.ru/news/2021/11/ ... minut.html

Сочный кальмар стал поджаренным лангустином... :|

Кто-​то таки купит жене сапоги. :wink:

А что остальные? А остальные - партнёры, инвесторы.
Чукча2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1963
З нами з: 03.12.13
Подякував: 431 раз.
Подякували: 265 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 12:58

The average transaction fee on Ethereum has soared past the $50 mark, showing an increase of over 2,300% since late June. Only seven days ago, the average transaction fee on ETH was $22.5.
greenozon
 
Повідомлень: 11938
З нами з: 01.06.14
Подякував: 210 раз.
Подякували: 956 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2828282928302831
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Олежан, yama, zРадио і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 8441, 8442, 8443
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
84421 212153585
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 лис, 2021 12:49
Faceless
Валютный рынок в мире 1 ... 781, 782, 783
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7826 11875320
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 лис, 2021 09:15
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 70367
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.