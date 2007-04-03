Додано: Пон 01 лис, 2021 13:12

zРадио написав: Glassnode регулярно публикует динамику продаж монет майнерами - далеко не вся добыча попадает на открытый рынок. Возможно, конечно, часть монеток сразу с кошельками перепродается в чужие руки, но майнят часто конгломераты, которые не просто добавляют стоимость к электричеству, а видят в биткоине инвестиционную перспективу.



Да, и не забывай, что одновременно с майнингом свежих монет происходит и безповоротная их утрата Glassnode регулярно публикует динамику продаж монет майнерами - далеко не вся добыча попадает на открытый рынок. Возможно, конечно, часть монеток сразу с кошельками перепродается в чужие руки, но майнят часто конгломераты, которые не просто добавляют стоимость к электричеству, а видят в биткоине инвестиционную перспективу.Да, и не забывай, что одновременно с майнингом свежих монет происходит и безповоротная их утрата

Рано или поздно намайненное продается, вопрос в цене.По поводу утраты монет - в расчет не беру, потому что подсчитываю именно стоимость содержания сети биткоина - на сегодня это ~ $65 млн в день (добыча + комиссии)Кажется, что $65 млн это копейки по сравнению с сегодняшней капитализацией, но за год набегает $23,7 млрд.Если цена не упадет, то весь напечатанный тезер уйдет на содержание сети за 3 года (считай до следующего уполовинивания вознаграждения).И это только один биткоин, а сколько еще сжирают другие монеты и проекты, сколько комиссий стригут с хомячков биржи.Поэтому ты прав насчет 2022-2023 года, если хомяки не будут заносить ежегодно деньги в тех темпах, в которых заводили тезер и средства до мая 2021 - то, долго песенка играть не будет. Сейчас по факту проедается то, что заведено в стейблкоины.