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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 02 лис, 2021 21:26
Козак-характерник написав: Zebra написав:
Финальный памп на 65к.
Час чпокати лонгустинів...
ті вшортил?
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