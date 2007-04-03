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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2829283028312832

Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?

Криптовалюты , рынок криптовалют 1.6 5 53
Да
36%
19
Нет
64%
34
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 21:26

  Козак-характерник написав:
  Zebra написав:Финальный памп на 65к.

Час чпокати лонгустинів... :|

ті вшортил?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 23:47

  Олежан написав:ті вшортил?

Шорчу кефір і трон. Старпьор в шорті ще з 67к. тримаю... :| Капає фандінг.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 29685
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2112 раз.
Подякували: 2215 раз.
 
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