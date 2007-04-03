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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 02 лис, 2021 19:55
Добрый день всем. Почему все так уверены, что рынок крипто обвалится ? Я думаю, что обвал чуть дальше, а в ближайшие дни - коррекция, якобы на результатах заседания ФРС.
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Vlad-WFM
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Додано: Вів 02 лис, 2021 21:26
Козак-характерник написав: Zebra написав:
Финальный памп на 65к.
Час чпокати лонгустинів...
ті вшортил?
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Олежан
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Додано: Вів 02 лис, 2021 23:47
Олежан написав:
ті вшортил?
Шорчу кефір і трон. Старпьор в шорті ще з 67к. тримаю...
Капає фандінг.
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Козак-характерник
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Додано: Сер 03 лис, 2021 11:26
The Chicago Mercantile Exchange (CME) recently announced that Ethereum micro futures contracts will launch on their platform on Dec. 6, 2021.
Global venture capital funding in the cryptocurrency space reached an all-time high of $6.5 billion in the third quarter of the year, surpassing the second quarter’s record of $5.2 billion.
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greenozon
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