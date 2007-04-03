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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2830283128322833

Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?

Криптовалюты , рынок криптовалют 1.6 5 53
Да
36%
19
Нет
64%
34
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 17:17

  Козак-характерник написав:Все стандартно. Чпокають жадібних лонгустинів. :| Хто не дотримується ризик-менеджменту.


Короче говоря,кто не открыл шорт одновременно с лонгом и не оплатил Бинансу двойных комиссий-тот будет отчпокан ввиду отсутствия ризик-менеджменту-это Казак хотел сказать :mrgreen: Воха,твои писули с триллеро-параноидальной наклонностью,как манипуль за тобой следит и охотится за долларовым шортом-читать куда прикольнее :lol: Криптоспилберг ты наш..Пора писать сценарии для Голливуда :D
osafly
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 17:39

  Козак-характерник написав:Все стандартно. Чпокають жадібних лонгустинів. :| Хто не дотримується ризик-менеджменту.

Манипуль - это твои страхи когда ты входишь в сделку и сидишь в ней, мониторя прайс.
Когда заберешь из крипты свои деньги, и еще сверху - торговать станет значительно легче.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 17:49

  Zebra написав:
  airmax78 написав:Так что, последнего рывка туземун в этом году уже не будет?

Все новости по битку отыграны, теперь только должно ФРС объявить о том, что закупает биток в резервы.


Да чего такой негатив.Сегодня спуск был предсказуем из за тайперинга.Я думал даже ниже.Вообще более вероятно, что биток в 4й волне в виде балшого треугольника будет вырисовывать.Гдето от 50 до 66.В это время альты отработают свою чашку с ручкой.Какие все новости.Новости будут сыпать каждый день.Хайп в крипте страшный.А цене остужаться нужно периодически.Не пришло ещё время убить этот рынок...
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 17:57

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Dot/ksm - кто то холдит?
lrs7719
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