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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 03 лис, 2021 17:17
Козак-характерник написав:
Все стандартно. Чпокають жадібних лонгустинів.
Хто не дотримується ризик-менеджменту.
Короче говоря,кто не открыл шорт одновременно с лонгом и не оплатил Бинансу двойных комиссий-тот будет отчпокан ввиду отсутствия ризик-менеджменту-это Казак хотел сказать
Воха,твои писули с триллеро-параноидальной наклонностью,как манипуль за тобой следит и охотится за долларовым шортом-читать куда прикольнее
Криптоспилберг ты наш..Пора писать сценарии для Голливуда
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osafly
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Додано: Сер 03 лис, 2021 17:39
Козак-характерник написав:
Все стандартно. Чпокають жадібних лонгустинів.
Хто не дотримується ризик-менеджменту.
Манипуль - это твои страхи когда ты входишь в сделку и сидишь в ней, мониторя прайс.
Когда заберешь из крипты свои деньги, и еще сверху - торговать станет значительно легче.
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Zebra
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Додано: Сер 03 лис, 2021 17:49
Zebra написав: airmax78 написав:
Так что, последнего рывка туземун в этом году уже не будет?
Все новости по битку отыграны, теперь только должно ФРС объявить о том, что закупает биток в резервы.
Да чего такой негатив.Сегодня спуск был предсказуем из за тайперинга.Я думал даже ниже.Вообще более вероятно, что биток в 4й волне в виде балшого треугольника будет вырисовывать.Гдето от 50 до 66.В это время альты отработают свою чашку с ручкой.Какие все новости.Новости будут сыпать каждый день.Хайп в крипте страшный.А цене остужаться нужно периодически.Не пришло ещё время убить этот рынок...
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Додано: Сер 03 лис, 2021 17:57
Dot/ksm - кто то холдит?
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lrs7719
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Додано: Сер 03 лис, 2021 18:48
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Додано: Сер 03 лис, 2021 19:55
lrs7719 написав:
Dot/ksm - кто то холдит?
Да. Обе.
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Додано: Сер 03 лис, 2021 20:06
Бачили, що маніпулька витворяє зі старпьором?
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Козак-характерник
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