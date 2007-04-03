Козак-характерник написав:Все стандартно. Чпокають жадібних лонгустинів. Хто не дотримується ризик-менеджменту.
Короче говоря,кто не открыл шорт одновременно с лонгом и не оплатил Бинансу двойных комиссий-тот будет отчпокан ввиду отсутствия ризик-менеджменту-это Казак хотел сказать Воха,твои писули с триллеро-параноидальной наклонностью,как манипуль за тобой следит и охотится за долларовым шортом-читать куда прикольнее Криптоспилберг ты наш..Пора писать сценарии для Голливуда
airmax78 написав:Так что, последнего рывка туземун в этом году уже не будет?
Все новости по битку отыграны, теперь только должно ФРС объявить о том, что закупает биток в резервы.
Да чего такой негатив.Сегодня спуск был предсказуем из за тайперинга.Я думал даже ниже.Вообще более вероятно, что биток в 4й волне в виде балшого треугольника будет вырисовывать.Гдето от 50 до 66.В это время альты отработают свою чашку с ручкой.Какие все новости.Новости будут сыпать каждый день.Хайп в крипте страшный.А цене остужаться нужно периодически.Не пришло ещё время убить этот рынок...