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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 03 лис, 2021 20:26
spacemachine написав: DmitryK написав:
вот скапливается очередной папир, и че делать с ним...покупательная способность тает быстро
покупать альты на лоях
Лой может легко превратиться в хай)
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2001
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Додано: Сер 03 лис, 2021 20:27
2001 написав:
Лой может легко превратиться в хай)
І лой, і хай можуть перетворитися на куканчик для дупи...
Насадять і скажуть, що так і було...
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Додано: Сер 03 лис, 2021 20:30
ETH іде до цілі 0.1BTC
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greenozon
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Додано: Сер 03 лис, 2021 20:32
greenozon написав:
ETH іде до цілі 0.1BTC
Кефір скоро впаде з трєском...І всіх лонгустинів отчпокає...
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Додано: Сер 03 лис, 2021 20:32
А Солана на х10 прэ?
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