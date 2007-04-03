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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2831283228332834

Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?

Криптовалюты , рынок криптовалют 1.6 5 54
Да
37%
20
Нет
63%
34
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 20:26

  spacemachine написав:
  DmitryK написав:вот скапливается очередной папир, и че делать с ним...покупательная способность тает быстро

покупать альты на лоях

Лой может легко превратиться в хай)
2001
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 20:27

  2001 написав:Лой может легко превратиться в хай)

І лой, і хай можуть перетворитися на куканчик для дупи... :| Насадять і скажуть, що так і було... :|
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 20:30

ETH іде до цілі 0.1BTC
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 20:32

  greenozon написав:ETH іде до цілі 0.1BTC

Кефір скоро впаде з трєском...І всіх лонгустинів отчпокає... :|
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 20:32

А Солана на х10 прэ?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 23:50

Опять стейблкоинов напринтили... Чё КХ скажет? Кого на сей раз чпокать будут? :wink:
zsasha111
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 00:12

  zsasha111 написав:Опять стейблкоинов напринтили... Чё КХ скажет? Кого на сей раз чпокать будут? :wink:

Деньги последних пациентов, уже скоро будет громадная красная сопля.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 00:14

  zsasha111 написав:Опять стейблкоинов напринтили... Чё КХ скажет? Кого на сей раз чпокать будут? :wink:

Лонгустинів. :| Зараз ще альту попіддрочуть , напарять лОхам кефіра вище 4 к і дєда вище 60к.... Одним словом поєлозять ще туди-сюди і на дно. На куканчик всіх лонгустинчиків насадять. :|

  Zebra написав:Деньги последних пациентов, уже скоро будет громадная красная сопля.

О йа!!! Даст іс фантастіш! Йа! :D
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