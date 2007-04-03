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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 03 лис, 2021 20:26
spacemachine написав: DmitryK написав:
вот скапливается очередной папир, и че делать с ним...покупательная способность тает быстро
покупать альты на лоях
Лой может легко превратиться в хай)
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2001
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Додано: Сер 03 лис, 2021 20:27
2001 написав:
Лой может легко превратиться в хай)
І лой, і хай можуть перетворитися на куканчик для дупи...
Насадять і скажуть, що так і було...
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Додано: Сер 03 лис, 2021 20:30
ETH іде до цілі 0.1BTC
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greenozon
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Додано: Сер 03 лис, 2021 20:32
greenozon написав:
ETH іде до цілі 0.1BTC
Кефір скоро впаде з трєском...І всіх лонгустинів отчпокає...
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Додано: Сер 03 лис, 2021 20:32
А Солана на х10 прэ?
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Amethyst
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Додано: Сер 03 лис, 2021 23:50
Опять стейблкоинов напринтили... Чё КХ скажет? Кого на сей раз чпокать будут?
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zsasha111
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Додано: Чет 04 лис, 2021 00:12
zsasha111 написав:
Опять стейблкоинов напринтили... Чё КХ скажет? Кого на сей раз чпокать будут?
Деньги последних пациентов, уже скоро будет громадная красная сопля.
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Zebra
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Додано: Чет 04 лис, 2021 00:14
zsasha111 написав:
Опять стейблкоинов напринтили... Чё КХ скажет? Кого на сей раз чпокать будут?
Лонгустинів.
Зараз ще альту попіддрочуть , напарять лОхам кефіра вище 4 к і дєда вище 60к.... Одним словом поєлозять ще туди-сюди і на дно. На куканчик всіх лонгустинчиків насадять.
Zebra написав:
Деньги последних пациентов, уже скоро будет громадная красная сопля.
О йа!!! Даст іс фантастіш! Йа!
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Додано: Чет 04 лис, 2021 09:11
Zebra
Где видишь остановку этой сопли? где ведра ставить? Я думаю Первая остановка 40к, вторая чз месяц-полтора 30к..
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OptiX
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Додано: Чет 04 лис, 2021 09:13
слишком много денег. красные сопли быстро выкупаются т.к куча народу ждет эту соплю чтоб войти в рынок, еще того что ждал 20, потом 38, сейчас 55... чтоб было реальное падение, нужна не сопля, а месяцы постепенной просадки
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DmitryK
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