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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 04 лис, 2021 09:19
To admin
Доброе утро!
Думаю с предыдущим опросом всё понятно и его можно закрывать. Итоги подведём 31.12.2021
Есть предложение по следующему опросу:
Согласно CoinMarketCap на третьем месте по капитализации по итогам 2021 года будет:
1) BNB
2) Solana
3) Cordano
4) XRP
5) DOT
6) Tether
Спасибо
Востаннє редагувалось lrs7719
в Чет 04 лис, 2021 11:11, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Чет 04 лис, 2021 09:20
DmitryK написав:
слишком много денег. красные сопли быстро выкупаются т.к куча народу ждет эту соплю чтоб войти в рынок, еще того что ждал 20, потом 38, сейчас 55... чтоб было реальное падение, нужна не сопля, а месяцы постепенной просадки
Бу-га-га!!!
Полетить зі свистом. Хто там викупає? Всі голі й босі...
Біржа ганяє обороти на пустому ринку. Шукає мяса на мясорубку. Тільки лОхи купляють дєда вище 60к, а кефір вище 4 к. Шортити можна спокійно, тільки без фанатізму.
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Козак-характерник
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Додано: Чет 04 лис, 2021 09:29
Козак-характерник написав: DmitryK написав:
слишком много денег. красные сопли быстро выкупаются т.к куча народу ждет эту соплю чтоб войти в рынок, еще того что ждал 20, потом 38, сейчас 55... чтоб было реальное падение, нужна не сопля, а месяцы постепенной просадки
Бу-га-га!!!
Полетить зі свистом. Хто там викупає? Всі голі й босі...
Біржа ганяє обороти на пустому ринку. Шукає мяса на мясорубку. Тільки лОхи купляють дєда вище 60к, а кефір вище 4 к. Шортити можна спокійно, тільки без фанатізму.
без фанатизма - это открыв лонг с той же цифры?
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thirdeye
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Додано: Чет 04 лис, 2021 09:31
thirdeye написав:
без фанатизма - это открыв лонг с той же цифры?
Без фантатізму - щоб ціни ліквідації не було, чи занадто недосяжна для маніпуля ціна. Тоді й лонХувати можна потихеньку на ту ж суму.
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Козак-характерник
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Додано: Чет 04 лис, 2021 09:41
Zebra написав: zsasha111 написав:
Опять стейблкоинов напринтили... Чё КХ скажет? Кого на сей раз чпокать будут?
Деньги последних пациентов, уже скоро будет громадная красная сопля.
Поверю
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airmax78
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Додано: Чет 04 лис, 2021 09:43
да да, при этом, 90% даже в этой ветке, кто слился ранше времени, сидит с кучей ордеров пониже в надежде на эти самые красные сопли, то как думаете, при таком раскладе, падение сильно вероятно?
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DmitryK
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Додано: Чет 04 лис, 2021 10:09
Востаннє редагувалось lrs7719
в Чет 04 лис, 2021 11:07, всього редагувалось 1 раз.
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lrs7719
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Додано: Чет 04 лис, 2021 10:19
OptiX написав:Zebra
Где видишь остановку этой сопли? где ведра ставить? Я думаю Первая остановка 40к, вторая чз месяц-полтора 30к..
Вижу только накопление битка для громадного пролива на том основании, что все значущие новости отыграны, а где остановится - не знаю, но 15к в далекой перспективе просто неизбежность, зная как валится все, при каком то армагедоне.
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Zebra
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Додано: Чет 04 лис, 2021 10:48
Думаю дєд повернеться нижче мінімума, що був зафіксований напередодні цього бурлану. 1500-2000. Душить хомок після хая 60 к будуть нещадно. Загонять дєда надовго под такий плінтус, що витрусять по 1,5-2 к все, що хомки натарили пА 60к.
Зараз ми на історичних хаях. Ніколи в житті вже таких цін не буде. Піраміда схлопується. Думаю, що тема йопанеказіно, скоро вичерпає себе. Нову тему придумаюють, щоб гроші красти в тих, кому вони ляшку жгуть.
Кріптє хана! Увесь шлак не буде вартувати нічого.
Востаннє редагувалось Козак-характерник
в Чет 04 лис, 2021 10:52, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 04 лис, 2021 10:51
Козак-характерник написав:
Думаю дєд повернеться нижче мінімума, що був зафіксований напередодні цього бурлану. 1500-2000. Душить хомок після хая 60 к будуть нещадно. Загонять дєда надовго под такий плінтус, що витрусять по 1,5-2 к все, що хомки натарили пА 60к.
це фантастика
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Zebra
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