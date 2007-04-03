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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2833283428352836>

Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?

Криптовалюты , рынок криптовалют 1.6 5 56
Да
38%
21
Нет
63%
35
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 09:19

To admin

Доброе утро!
Думаю с предыдущим опросом всё понятно и его можно закрывать. Итоги подведём 31.12.2021

Есть предложение по следующему опросу:

Согласно CoinMarketCap на третьем месте по капитализации по итогам 2021 года будет:
1) BNB
2) Solana
3) Cordano
4) XRP
5) DOT
6) Tether

Спасибо
Востаннє редагувалось lrs7719 в Чет 04 лис, 2021 11:11, всього редагувалось 3 разів.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 09:20

  DmitryK написав:слишком много денег. красные сопли быстро выкупаются т.к куча народу ждет эту соплю чтоб войти в рынок, еще того что ждал 20, потом 38, сейчас 55... чтоб было реальное падение, нужна не сопля, а месяцы постепенной просадки

Бу-га-га!!! :D Полетить зі свистом. Хто там викупає? Всі голі й босі... :| Біржа ганяє обороти на пустому ринку. Шукає мяса на мясорубку. Тільки лОхи купляють дєда вище 60к, а кефір вище 4 к. Шортити можна спокійно, тільки без фанатізму.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 09:29

  Козак-характерник написав:
  DmitryK написав:слишком много денег. красные сопли быстро выкупаются т.к куча народу ждет эту соплю чтоб войти в рынок, еще того что ждал 20, потом 38, сейчас 55... чтоб было реальное падение, нужна не сопля, а месяцы постепенной просадки

Бу-га-га!!! :D Полетить зі свистом. Хто там викупає? Всі голі й босі... :| Біржа ганяє обороти на пустому ринку. Шукає мяса на мясорубку. Тільки лОхи купляють дєда вище 60к, а кефір вище 4 к. Шортити можна спокійно, тільки без фанатізму.

без фанатизма - это открыв лонг с той же цифры? :D
thirdeye
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 09:31

  thirdeye написав:без фанатизма - это открыв лонг с той же цифры? :D

Без фантатізму - щоб ціни ліквідації не було, чи занадто недосяжна для маніпуля ціна. Тоді й лонХувати можна потихеньку на ту ж суму.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 09:41

  Zebra написав:
  zsasha111 написав:Опять стейблкоинов напринтили... Чё КХ скажет? Кого на сей раз чпокать будут? :wink:

Деньги последних пациентов, уже скоро будет громадная красная сопля.

Поверю
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 09:43

да да, при этом, 90% даже в этой ветке, кто слился ранше времени, сидит с кучей ордеров пониже в надежде на эти самые красные сопли, то как думаете, при таком раскладе, падение сильно вероятно?
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 10:09

:arrow:
Востаннє редагувалось lrs7719 в Чет 04 лис, 2021 11:07, всього редагувалось 1 раз.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 10:19

  OptiX написав:Zebra
Где видишь остановку этой сопли? где ведра ставить? Я думаю Первая остановка 40к, вторая чз месяц-полтора 30к..

Вижу только накопление битка для громадного пролива на том основании, что все значущие новости отыграны, а где остановится - не знаю, но 15к в далекой перспективе просто неизбежность, зная как валится все, при каком то армагедоне.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 10:48

Думаю дєд повернеться нижче мінімума, що був зафіксований напередодні цього бурлану. 1500-2000. Душить хомок після хая 60 к будуть нещадно. Загонять дєда надовго под такий плінтус, що витрусять по 1,5-2 к все, що хомки натарили пА 60к. :) Зараз ми на історичних хаях. Ніколи в житті вже таких цін не буде. Піраміда схлопується. Думаю, що тема йопанеказіно, скоро вичерпає себе. Нову тему придумаюють, щоб гроші красти в тих, кому вони ляшку жгуть. :) Кріптє хана! Увесь шлак не буде вартувати нічого.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Чет 04 лис, 2021 10:52, всього редагувалось 2 разів.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 10:51

  Козак-характерник написав:Думаю дєд повернеться нижче мінімума, що був зафіксований напередодні цього бурлану. 1500-2000. Душить хомок після хая 60 к будуть нещадно. Загонять дєда надовго под такий плінтус, що витрусять по 1,5-2 к все, що хомки натарили пА 60к. :)

це фантастика
Zebra
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