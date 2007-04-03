RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2833283428352836

Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?

Криптовалюты , рынок криптовалют 1.6 5 56
Да
38%
21
Нет
63%
35
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 10:51

  Zebra написав:
  Козак-характерник написав:Думаю дєд повернеться нижче мінімума, що був зафіксований напередодні цього бурлану. 1500-2000. Душить хомок після хая 60 к будуть нещадно. Загонять дєда надовго под такий плінтус, що витрусять по 1,5-2 к все, що хомки натарили пА 60к. :)

це фантастика

Кріптєхана. Памяніть моє слово. 8) Коли дєда будуть продавати за пару баксів, локті кусатимуть ті, хто зараз не злив увесь шлак. хФантастика - це те, що зараз. А дєд за один бакс - це задорого ще. Він нічого не вартує. Це бульбашка.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 29698
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2112 раз.
Подякували: 2215 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 11:10

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Потёр предыдущий пост.
Не вижу смысла что то писать здесь - оно тут никому на фиг не надо. Каждый живёт в своё матрице.
Если у кого то вопросы есть - пишите в ЛС. Если сможите отправить - отвечу.
Всех благ.
lrs7719
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2115
З нами з: 13.07.16
Подякував: 367 раз.
Подякували: 482 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 11:21

Котоматріца

  lrs7719 написав:Каждый живёт в своё матрице.

Зображення
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 29698
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2112 раз.
Подякували: 2215 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 12:08

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  lrs7719 написав:Согласно CoinMarketCap на третьем месте по капитализации по итогам 2021 года будет: 1) BNB 2) Solana 3) Cordano 4) XRP 5) DOT 6) Tether

SHIB :)
Востаннє редагувалось Кучинелли в Чет 04 лис, 2021 12:10, всього редагувалось 1 раз.
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 866
З нами з: 30.11.17
Подякував: 145 раз.
Подякували: 264 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 12:09

  Zebra написав:
  OptiX написав:Zebra
Где видишь остановку этой сопли? где ведра ставить? Я думаю Первая остановка 40к, вторая чз месяц-полтора 30к..

Вижу только накопление битка для громадного пролива на том основании, что все значущие новости отыграны, а где остановится - не знаю, но 15к в далекой перспективе просто неизбежность, зная как валится все, при каком то армагедоне.


Дмитруха с вас смеётся :D
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 866
З нами з: 30.11.17
Подякував: 145 раз.
Подякували: 264 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 12:18

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Только что началось IDO у Waves. Можно купить их токен. Или можно просто пополнить один из их пулов ликвидности и получить некоторое количество токенов на халяву.
aleexxxx
Аватар користувача
 
Повідомлень: 87
З нами з: 21.03.15
Подякував: 16 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2833283428352836
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: aleexxxx, zРадио і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 8449, 8450, 8451
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
84502 212363737
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 лис, 2021 12:22
Сибарит
Валютный рынок в мире 1 ... 781, 782, 783
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7827 12030569
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 лис, 2021 19:36
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 70571
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (19455)
04.11.2021 12:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.