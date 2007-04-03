Кріптєхана. Памяніть моє слово. Коли дєда будуть продавати за пару баксів, локті кусатимуть ті, хто зараз не злив увесь шлак. хФантастика - це те, що зараз. А дєд за один бакс - це задорого ще. Він нічого не вартує. Це бульбашка.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 04 лис, 2021 10:51
Кріптєхана. Памяніть моє слово. Коли дєда будуть продавати за пару баксів, локті кусатимуть ті, хто зараз не злив увесь шлак. хФантастика - це те, що зараз. А дєд за один бакс - це задорого ще. Він нічого не вартує. Це бульбашка.
Додано: Чет 04 лис, 2021 11:10
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Потёр предыдущий пост.
Не вижу смысла что то писать здесь - оно тут никому на фиг не надо. Каждый живёт в своё матрице.
Если у кого то вопросы есть - пишите в ЛС. Если сможите отправить - отвечу.
Всех благ.
Додано: Чет 04 лис, 2021 11:21
Котоматріца
Додано: Чет 04 лис, 2021 12:08
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
SHIB
Востаннє редагувалось Кучинелли в Чет 04 лис, 2021 12:10, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 04 лис, 2021 12:09
Дмитруха с вас смеётся
Додано: Чет 04 лис, 2021 12:18
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Только что началось IDO у Waves. Можно купить их токен. Или можно просто пополнить один из их пулов ликвидности и получить некоторое количество токенов на халяву.
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